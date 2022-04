Continuarán relevos de carga mientras se realizan trabajos de reparación del sistema

Tanto el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón como el vicepresidente de LUMA Energy, Kevin Acevedo aseguraron el jueves que hasta que no se repare el Switch Yard frente a la Central Costa Sur de Guayanilla, la demanda y la carga disponible restante pudiera provocar relevos de carga.

“En el balance de energía y seguridad que tenemos que tener, entre la carga y la producción de energía, el Centro de Control Energético velará porque los criterios de operación se cumplan. Eso significa que la totalidad de los clientes no van a atenderse, o sea, que no se van a poder restablecer hasta que no tengamos en servicio esta parte del Switch Yard y podamos tener en servicio esas unidades que están disponibles”, dijo Colón en conferencia de prensa.

“Ninguna de las unidades ha sufrido daños y una vez esa área esté disponible ellas entrarán en servicio”, añadió.

Por su parte, Kevin Acevedo, vicepresidente de LUMA Energy no ofreció una hora exacta para el restablecimiento del servicio.

“La meta es la misma. Estamos tratando de mantener una meta fija, firme, y yo creo que lo podemos lograr. Ahora, si dentro del proceso quedan bolsillos donde no se ha podido restablecer eso es posible. No es lo que aspiramos, pero es posible. LUMA tiene que tomar en cuenta que hay áreas de carga crítica. Hay que asegurarnos que los hospitales reciban esa carga eléctrica”, señaló.

El interruptor (0082) según Josué Colón, se le daba mantenimiento pero tardará más tiempo en completar la reparación en el área donde se provocó el incendio.

Cuestionado el director ejecutivo de la AEE sobre si el costo de reparación será eventualmente reflejado en la factura de luz, aseguró que “no”.

Sobre los interruptores restantes, aseguraron que iniciará un proceso de cambios y evaluaciones por parte de LUMA Energy.

“Este no es el único interruptor que es con aceite. La tecnología que había en Puerto Rico en ese momento. Ahora hay otros equipos más modernos por lo que LUMA con el plan que tiene de reconstrucción va a continuar ese proceso de reemplazar brakers que contienen aceite por los que son de medio aislante con gas SF6″, aseveró Colón.

Se informó que al momento hay 108 mil clientes están conectados. Sin servicios están 1.2 millones de clientes.

“Ese número va a seguir incrementando a medida que las unidades sigan aportando carga”, sentenció Colón.