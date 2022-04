AEE restablece servicio de luz en Vieques y Culebra

Tras el apagón masivo provocado por una avería en la Central Costa Sur que dejó a miles sin servicio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indicó que ya se pudo restablecer el mismo en las islas municipio de Vieques y Culebra.

Ambas islas pudieron ser conectadas gracias a un cable submarino de la unidad de Daguao.

“Vieques y Culebra están completamente energizados a través del cable submarino de 38kv que sale de la unidad de Daguao. Las unidades de emergencia de ambas islas municipio están disponibles de ser necesario”, comunicó la AEE en Twitter.

Según el director de la agencia del servicio eléctrico, la mayoría de los clientes deben tener su servicio de vuelta durante el día de hoy.

Los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy expresaron el jueves que la expectativa es que la mayoría de los abonados tengan servicio durante el día.

“La mayoría de los clientes va a tener luz antes de que termine el día de hoy”, dijo el ingeniero Josué Colón Ortiz en conferencia de prensa.

Sobre la razón por la cual la avería en Costa Sur provocó que salieran todas las generadoras, Colón Ortiz insistió que todavía no se puede dar una explicación sobre el incidente.

“Determinar en este momento si la manera en que actuaron todos los sistemas de protección a través de la isla fue la adecuada o no, pues eso va a requerir de una investigación que harán los ingenieros. Pero si no operaran como corresponde, los daños que ocasionarían a los equipos serian permanentes. Lo que significa es que no estaríamos ni siquiera hablando de periodos de recuperación o posiblemente no habría ni unidades disponibles por los daños que ocasionaría una avería como esta en los equipos. Ahora mismo, unidades tan cercanas como Costa Sur y Eco Eléctrica aparentan no tener daños. Lo que significa es que los sistemas de protección actuaron a la velocidad. Lo que queda por investigar es si como se comportaron el resto de los sistemas de protección fueron conforme a los sistemas de protección que están vigentes”, añadió Colón Ortiz.

De acuerdo al director ejecutivo de la AEE, no es la primera vez que todas las generadoras salen del sistema por una avería en una unidad.

Por su parte, el vicepresidente de LUMA Energy, Kevin Acevedo, alegó que el interruptor que sufrió la avería tenia los mantenimientos al día. Sin embargo, no pudo precisar la fecha exacta en la cual se hizo el mismo. Tampoco pudo contestar cada cuanto tiempo se supone que ese tipo de equipo reciba mantenimiento.