Pastor de iglesia Dios Mission Board apoya medida que restringe el aborto y defiende a Dalmau

El reverendo Nephtali Marrero Rodríguez, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board “Altísima Adoración” de San Juan y ayudante ejecutivo de la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico “FRAPE” dio su respaldo el miércoles al Proyecto del Senado 693 sobre el aborto.

“Entiendo que el cuerpo legislativo del país debe enfrentar el tema de la regulación legal de la interrupción del embarazo de una mujer, y no se puede hacer a la ligera y debe plantearse con serenidad”, dijo el reverendo Marrero Rodríguez en declaraciones escritas.

“El feto es más un ‘alguien’ que un ‘algo’. No puedo negar sin mentirme que tengo la convicción de que en el seno materno se alberga una vida humana en formación que es digna de protección. Ante esta realidad del aborto, el cuerpo legislativo responsable no debe mirar a otro lado. El aborto es siempre un mal porque acaba con un germen de vida y se rompe una línea biológica natural”, añadió.

“El aborto no es un bien ni un derecho. En el núcleo de mis convicciones de Fe y religiosas está la defensa de la vida y el amparo al más débil, valores que son patrimonio de la tradición humanista de aquellos puertorriqueños conservadores que preservamos la vida”, señaló.

Asimismo se separó de las expresiones del presidente del Senado José Luis Dalmau quien calificó como asesinato el aborto.

“Quiero solidarizarme con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien hizo unas expresiones que, desde su perspectiva de Fe le pareció, que llegar a pensar que si ya, como dicen los científicos, era viable la vida de un bebé (a las 22 semanas de gestación) sería considerado un homicidio (el aborto). No llamando así a las madres porque no es en contra de una mujer. Una mujer que va a un lugar de esta naturaleza bajo la impresión de que está haciendo lo que es correcto para ella o para el bienestar de su familia o de su persona, llegar allí con temor, con tantas presiones, no pudiéramos llamarla de esa forma a ellas”, sentenció.

“Creo que las olas de comentarios en contra de las expresiones del Presidente del Senado han sido mal interpretadas por un grupo politiquero del propio Partido Popular que están en contra de Dalmau. Creo que de cara a la semana santa donde recordamos la crucifixión de Jesucristo, se repite la historia donde están crucificando al liderato político que están expresándose a favor de la vida y en contra del aborto. También valoro la posición en contra del aborto de los senadores Joanne Rodríguez Veve, Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme”, concluyó.