Comisión senatorial inicia investigación sobre estado de emergencia presente por Covid-19 en la isla

La Comisión de Asuntos de Vida y Familia que preside la senadora Joanne Rodríguez Veve, llevó a cabo hoy la primera vista pública sobre la Resolución del Senado 464, que investiga el impacto económico, social y sicológico que ha tenido sobre las familias en Puerto Rico el estado de emergencia decretado por el gobierno en marzo de 2021 hasta el día de hoy debido al COVID-19 y sus distintas variantes.

“Lo importante de esta discusión es proveerle al país la información precisa. Al momento se nos ha compartido información sobre la población de cero a 21 años que es la población a la que le estoy dando énfasis porque la Orden Administrativa del Secrectario 2022-533, mantiene un mandato de vacunación obligatoria para la población de estudiantes de 16 a 21 años…un dato notorio al momento es que el Departamento reconoce que de los 90 casos reportados de incidencias de miocarditis en la población de cero a 21 años, el Departamento desconoce si 81 de esos casos son como efectos adversos de la vacunación del Covid-19″, expresó la senadora Rodríguez Veve en un aparte con la prensa.

Durante el proceso de la audiencia, el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo que la pandemia trastocó a todos en diferentes posiciones, familia, educación y un sin número de cosas que son importantes del diario vivir aquí y en el mundo. “Lo que sí les puedo decir es que el proceso de vacunación ha ayudado a que estemos en la posición que estamos. Los resultados hay que mirarlos con cautela. Tenemos un 84 por ciento de casos vacunados, podrás ver casos adversos porque hay más gente vacunada…la vacuna evita contagios en personas…esto no se puede mirar de una manera lineal”, sostuvo Mellado, quien estuvo acompañado de la Principal Oficial Médico de la agencia, Iris Cardona y la Principal Oficial de Epidemiología, Melissa Marzán.

Rodríguez Veve enfatizó que las preguntas en la vista son dirigidas desde la variante Omicrón al presente. Enfocada en la población de 50 años o menos. Preguntó cuál es la información sobre los efectos adversos de la miocarditis en jóvenes de cero a 21 años vacunados. Cardona señaló que los casos que se presentan son bajo el análisis de los asegurados por el Plan Vital del Gobierno. Añadió que de los 90 casos reportados con efecto de miocarditis, nueve se confirmaron como vacunados.

Mellado abundó que la miocarditis no sólo da por la vacuna, sino también por una condición viral o un catarro común. “Pericarditis y miocarditis es algo que se ha visto mucho a través de la historia. Porque se asocia a un proceso inflamatorio. Eso lo puede causar el propio sistema inmunológico”, sostuvo el Secretario de Salud.

Rodríguez preguntó si considera que todavía estamos en epidemia. Mellado indicó que sí, debido a que los organismos concernientes como la Organización Mundial de la Salud al presente lo han mantenido y se está viendo un aumento en la transmisión comunitaria.

Por su parte, el senador novoprogresista, Henry Neumann Zayas preguntó si habría alguna forma de determinar que la miocarditis es producto directo de la vacuna. Mellado indicó que determinar que sea la vacuna es complicado. Cardona mencionó que establecer una relación causal en un solo paciente es difícil. Igualmente, el Senador cuestionó sobre cuán confiables son las estadísticas. Mellado indicó que en hospitalización y laboratorios son 100 por ciento confiables.

De otro lado, a preguntas de la Senadora sobre la tercera dosis, Cardona indicó que ningún estudiante de 16 a 21 años está obligado a ponerse el ‘booster’ o tercera dosis. Rodríguez Veve además cuestionó por qué el Departamento tiene un mandato de vacunación para la población de estudiantes de 16 a 21 años y no al demográfico completo. Cardona hizo referencia a la Ley 25 sobre la vacunación de estudiantes y que son aprobadas por la Federal Drug Administration. Añadió que las escuelas son un ambiente que presenta un riesgo de problema y se traduce en en efecto a la comunidad. Marzán detalló que en las instituciones educativas ocurren los mayores brotes con la variante Omicrón. “Para mi la respuesta del Departamento es insuficiente”, destacó Rodríguez Veve sobre la respuesta presentada.

La Senadora expresó que por ese diagnóstico del estudiante qué riesgo representa para el resto de los estudiantes. Marzán dijo que es importante conocer que las dinámicas de transmisión empezaron a aumentar por los más pequeños. A medida que se mueva y llegue a los mayores de 60 años veremos aumento en hospitalizaciones. Por su parte, Mellado recordó que “la ley permite que el Secretario de Salud puede tomar todas las medidas necesarias en caso de una pandemia”.

En iguales términos, preguntó qué ocurre con la efectividad de las vacunas después de varios meses. Cardona indicó que por eso es la importancia de las dosis de refuerzo. Marzán señaló que los datos de incidencia siempre han sido mayor para los no vacunados. Mellado indicó que las estrategias de vacunación son para los lugares donde más aglomeración hay.

Rodríguez Veve cuestionó si no consideran que se contradicen las disposiciones de vacunación. Cardona respondió que hay que verlo en el contexto de que el proceso de vacunación no ha sido homogéneo ni igual para todos. La escuela es un derecho garantizado, “las actividades multitudinarias son decisiones individuales. No me parece contradictorio”.

En la misma línea, cuestionó por qué el Departamento de Salud recomienda el refuerzo de vacunación cuando la Organización Mundial de la Salud no lo ve así. Cardona contestó que la aseveración está sacada de contexto, pero la Academia Americana de Pediatría recomienda el refuerzo así como otras organizaciones. No con fuerza de obligatoriedad, pero sí recomendable a partir de los 12 años.

Además, la Senadora preguntó por qué el Departamento de Salud mantiene como requisito para el certificado de salud una vacuna para la cual hoy no hay mandato. Cardona dijo que es un tema de interés de salud pública. Mellado añadió que tienen el mecanismo de poder exonerar. Las personas que requieren el certificado son los que tienen contacto directo con el paciente.

Igualmente, la Senadora cuestionó cuál es el criterio para mantener una emergencia de salud pública. Marzán señaló que el asunto del Covid es a nivel mundial y se considera de carácter internacional. “Cada país ha declarado sus estrategias, porque es una enfermedad no controlada”, sostuvo.