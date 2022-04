Alcalde de Ponce arremete contra DRNA por condiciones deplorables en las que encuentra islote Caja de Muertos

El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, arremetió hoy, miércoles, contra el Departamento de Recursos Naturales (DRNA), ante las condiciones deplorables en las que encuentra el islote Caja de Muertos.

“Las condiciones deplorables en las que se encuentra el islote de Caja de Muertos son más que lamentables. La Playa Pelícano, que un día ostentó el sitial de Bandera Azul -que la colocó en la lista de las mejores del mundo- hoy sufre el abandono de las agencias que tienen la responsabilidad de cuidar y preservar esa zona de gran valor ecológico.”, indicó el alcalde en expresiones escritas.

Además, mencionó que el DRNA no ha realizado mejoras desde el huracán María y el efecto de los terremotos. La única acción fue cerrarla al público.

“Lo único que ha demostrado el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) es su incapacidad para realizar la labor de conservación, atención y mantenimiento del islote. Esa incapacidad se tradujo en dejadez y la dejadez en deterioro. Ese es el escenario que hoy vemos allí. Hay carencias de todo tipo. No hay vigilancia. Los vándalos la han destruido. Después del embate del huracán María y el efecto de los terremotos, la única acción del DRNA fue cerrarla al público. No hay proyecto de reconstrucción; no existe un plan concertado para rescatar a Caja de Muertos. Lo cierto es que el DRNA no tiene los recursos, ni el personal, ni la voluntad para atender la situación”, continuó Irizarry Pabón.

“Ante el abandono, el deterioro y las carencias que han quedado al descubierto se me hace imposible voltear la mirada. Como alcalde de Ponce, reclamaré lo que nos pertenece porque solo los ponceños podremos darle a esa reserva natural -y uno de los principales atractivos turísticos de Puerto Rico- la atención que exige y merece. Vamos a devolverle a Caja de Muertos el esplendor de sus mejores tiempos. La voluntad nos sobra.”, dijo el alcalde.

El alcalde aseguró, además, tomará las medidas necesarias para rescatar la reserva natural.

“Los ponceños saldremos al rescate de este patrimonio, atractivo turístico y reserva natural, que no solo es de Ponce, sino de Puerto Rico. Solo nosotros, podremos cuidar del islote con el amor y compromiso porque es parte de la tierra que nos vio nacer. El islote, y su idílico faro con su sencillez de gigantesca planta marina, son parte esencial de Ponce. La potenciaremos como el atractivo turístico que es, sin perder de perspectiva su relevancia como reserva natural. Por todas esas razones, iremos al rescate de Caja de Muertos.”, concluyó.