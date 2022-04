Piden a la Junta que desista de negociar acuerdo sobre la deuda de la AEE que le cueste más al país

La coalición Queremos Sol urgió el martes a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que desista de negociar una reestructuración de la deuda con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que provoque más aumentos en la tarifa de electricidad, en detrimento de los consumidores y la economía de Puerto Rico.

En una carta con copia al presidente del comité de Recursos Naturales del Congreso, Raúl Grijalva, y a los congresistas Nydia Velázquez y Chuy García, el grupo solicitó a la Junta Fiscal tomar en cuenta que la realidad económica del país hace insostenibles nuevos aumentos en la tarifa de electricidad para pagar a los bonistas y cubrir las alzas en los precios del petróleo.

“El costo de luz alcanzó 29 centavos por kWh y sigue subiendo por el encarecimiento del combustible. Aumentar aún más la tarifa para pagar a los bonistas es repetir todos los errores del pasado: despojar al sistema eléctrico de los fondos necesarios para su mantenimiento, recortar las pensiones de los trabajadores y posiblemente provocar otra quiebra”, expresó la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, parte de la coalición Queremos Sol en declaraciones escritas.

Análisis de la Junta establecen que el futuro crecimiento económico de la isla depende de lograr una tarifa de luz asequible, por debajo de 20 centavos por kWh. El grupo emplazó a la JCF a que tome en serio sus propias conclusiones y desista de negociar un acuerdo sobre la deuda que se aleje de dicha meta. Hacer lo contrario impulsando más aumentos pondría en riesgo el repago futuro de la deuda, señala la misiva.

“La única manera de lograr una tarifa estable por debajo de 20 centavos por kWh sería una inversión masiva en energía renovable”, enfatizó Adriana González, presidenta del Sierra Club de Puerto Rico. “Pero el gobierno está moviéndose hacia el gas metano, manteniéndonos atados a los combustibles fósiles costosos, sucios y volátiles”, añadió.

El gobernador Pedro Pierluisi rechazó un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) el mes pasado porque no había ambiente en la legislatura para aprobar otra alza en la tarifa dirigida a pagar a los bonistas por los próximos 47 años. Actualmente, con la mediación de un comité de tres jueces de la Corte de Quiebras, según dispuesto por la jueza que supervisa la implementación de Promesa, Laura Taylor Swain, el gobierno y los acreedores negocian otro RSA para la deuda que sobrepasa 8 mil millones de dólares.

En la carta enviada a la Junta, la Coalición hace referencia al análisis del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) y a un estudio de modelado comprensivo del sistema eléctrico, publicado por CAMBIO, que confirman que hay otros recursos disponibles, transformadores del sistema eléctrico y beneficiosos para los bonistas y otros sectores asociados a una deuda que nunca ha sido auditada.

“La gente no ha tenido respiro entre tanto aumento. Sin embargo, existen soluciones justas para las cuales no ha habido voluntad de actuar”, manifestó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, también proponente de Queremos Sol. “Lo primero y más razonable debería ser auditar la deuda de la AEE que permita la recuperación de las aseguradoras de bonos y que identifique a quienes actuaron de manera negligente y posiblemente fraudulenta en la emisión de deuda pasada, según señalamos en la carta a la Junta”, añadió.

Queremos Sol es una coalición de organizaciones comunitarias, ambientales, sindicales, profesionales y otros sectores de la sociedad civil puertorriqueña que promueve la transformación del sistema eléctrico hacia un sistema descentralizado y resiliente basado en energía solar en techos y almacenamiento.