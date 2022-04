Mujeres populares aseguran que presidencia de José Luis Dalmau le ha hecho daño al PPD

José Luis Dalmau Santiago no puede ser presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente del Senado a la vez, expresó el martes la presidenta de las Mujeres de la colectividad roja, Ada Álvarez Conde.

“Yo creo que es un error y hay que evaluarlo. Sus expresiones han sido crasas y creo que le ha hecho mucho daño ser presidente de ambos cuerpos, de un partido y del Senado y eso es algo que se debe evaluar seriamente. Porque en esta ocasión eso fue la línea que afectó no solamente a las mujeres, sino también al partido”, dijo Álvarez Conde en entrevista radial (NotiUno).

Álvarez Conde, insistió en que la Junta de Gobierno del PPD tiene que convocarse y resolver la situación creada con las expresiones de Dalmau Santiago sobre el aborto.

“Yo creo que la Junta de Gobierno debe decidir y debe auscultar todas las posibilidades. Pero de mi parte, se debe auscultar dos posibilidades: que ya el daño está hecho y se sigue haciendo mientras el tiempo pase. Segundo, hay que dejar claro, de una vez y por todas, deben consultar a la gente que sabe y deberíamos tener una postura clara para no estar fallando en el tema de derechos humanos, sexo, géneros, mujeres, donde ya hemos metido la pata antes y es insostenible. Y eso de que se queden los temas debajo de la alfombra y que no se hablen, pues ya no es opción” mencionó.

Por su parte, la licenciada Ivonne Lozada, quien fuera despedida de su puesto de asesora en el Senado por criticar la postura de Dalmau Santiago, sostuvo que “su amigo de más de 30 años” tiene mucha presión.

“Yo no quiero usar la palabra pena, porque suena despectivo, pero yo sé que él tiene mucha presión encima y se le hace difícil. Inclusive, la transición de Senador de Distrito a de repente asumir la presidencia del partido y la del Senado y quizás no estar acostumbrado al manejo de ‘issues’ nacionales de la profundidad que son estos ‘issues’. Sé que está muy afectado, sé que esta estresado”, expresó.

Finalmente, la vicepresidenta del PPD Carmen Maldonado aseguró en entrevista radial (Radio Isla), que Dalmau Santiago no cuenta con el tiempo necesario para atender a la colectividad.