Índice de Actividad Económica mantiene tendencia positiva por 12 meses consecutivos tras revisión anual

El Índice de Actividad Económica del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (IAE-BDE) mantiene su trayectoria ascendente por 12 meses consecutivos, luego de la revisión anual realizada al mismo, anunció el martes el presidente del BDE, Luis Alemañy González.

Según abundara Alemañy González, parte de la revisión trabajada consistió en incorporar al índice, los datos de empleo asalariado no agrícola de la encuesta de establecimientos que fueron validados con el Censo trimestral de empleo y salario del Negociado de Estadísticas del Trabajo del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, y que comprende los 21 meses desde marzo de 2020 hasta diciembre 2021. Además, se revisaron los factores de ajuste estacional del índice y la vigencia de los factores de estandarización.

Alemañy enfatizó en comunicación escrita que, “los números positivos del IAE-BDE confirman que la Isla se encamina en la dirección correcta, al lograr superar los niveles de empleo previos a los huracanes Irma y María del 2017.”

Por su parte, la economista del Centro de Estudios Económicos del BDE, Gladys Medina explicó que la revisión de los datos de empleo asalariado no agrícola “fue al alza sumándole 7,742 empleos adicionales al año 2020 y 17,292 al 2021. Este aumento de más de 25 mil empleos añadidos por la revisión es adicional a los que venían recuperándose escalonadamente desde el punto más bajo registrado en abril de 2020, todo lo cual se traduce a que el dato de empleo superó no sólo el nivel prepandémico, si no que actualmente se encuentra por encima de los niveles registrados previos al paso de los huracanes Irma y María”.

Alemañy González explicó, que siendo el IAE-BDE un índice coincidente calculado a base de cuatro componentes (el empleo asalariado no agrícola, las ventas de cemento, el consumo de gasolina y la generación de energía eléctrica) que resume el comportamiento general de la actividad económica en la Isla; el incremento antes mencionado en las estadísticas del empleo asalariado no agrícola produjo, además, que el Índice incrementará en nivel y tasas de crecimiento.

“En específico, el empleo asalariado no-agrícola mostró una mejoría en febrero, tanto a nivel mensual como interanual. La inversión en infraestructura, el auge en la manufactura y la reintegración a la fuerza laboral de personas desempleadas a causa del COVID-19 a sectores dedicados al comercio y servicios, impulsan dichos aumentos”, aclaró el presidente del BDE.

Según el informe del Centro de Estudios Económicos del BDE, las ventas de cemento siguen por encima del millón de sacos de 94 libras mensuales, con una expectativa al alza conforme sigan encaminándose las obras de reconstrucción en la Isla, y el consumo de gasolina ha ido escalando a la par con que el trabajo y las clases presenciales vuelven a ser la norma, consiguiéndose los niveles más altos desde que comenzó la pandemia durante diciembre y enero.

La generación de energía eléctrica se mantiene estable. En febrero se generaron 1,311.4 millones de kWh, con un acumulado de 2,780.2 millones de kWh durante los primeros dos meses del 2022, o un crecimiento de 0.8 por ciento al compararse con respecto al mismo periodo del año anterior, un nivel comparable al del año 2019.

“Es importante aclarar, que el Índice tiene una alta correlación con los niveles y las tasas de crecimiento del producto bruto real de Puerto Rico, aunque el IAE-BDE no es su estimado mensual”, añadió el primer oficial ejecutivo del BDE, Alemañy.

El periodo de análisis del IAE-BDE incluye los meses a partir de los cuales la Isla experimentó las consecuencias de un terremoto de magnitud 6.4, seguido de réplicas fuertes, unido esto a las repercusiones sociales y económicas que la pandemia del COVID-19 ha provocado tanto a nivel local como internacional.

“El IAE-BDE registró 124.9 y 124.6 puntos en enero y febrero de 2022, respectivamente. Esto representa un aumento intermensual de 0.4 por ciento y una reducción de 0.2 por ciento. Si se compara contra el mismo mes del año anterior, la tasa de crecimiento del IAE-BDE creció 4.3 por ciento en enero y 3.5 por ciento durante febrero.

“Esta última alza marcaría el duodécimo incremento consecutivo luego de trece meses de reducciones interanuales”, subrayó Medina.

El economista del BDE, Juan Carlos González informó que “el promedio del IAE-BDE para el 2020 fue de 116.6, lo cual evidencia una merma de 5.1 por ciento contra el 2019, después de dos crecimientos anuales consecutivos de 3.8 por ciento en el 2018 y 1.6 por ciento en el 2019. Sin embargo, se expandió 4.7 por ciento en el 2021, alcanzando 122.1 puntos”.

Gonzalez añadió que, en términos acumulados, el promedio del IAE-BDE para los primeros ocho meses del año fiscal 2022 (julio-febrero) es de 123.8, o un alza de 5.1 por ciento, cuando se compara con el mismo periodo del año fiscal 2021.

Durante febrero de 2022, dos de los cuatro componentes del IAE-BDE: el empleo asalariado no-agrícola y el consumo de gasolina, aumentaron 6.1 por ciento y 4.5 por ciento, respectivamente. Estos resultados fueron comparados contra las cifras de febrero de 2021.

Para más información sobre el BDE, sus productos financieros y servicios visite el portal: www.bde.pr.gov.