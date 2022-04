Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico apoya la medida que restringe el aborto y asegura que están hablando por los que no pueden defenderse

La Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE) defendió el Proyecto del Senado 693 (PS 693) que busca restringir el aborto en la Isla luego de las 22 semanas de gestación y expresó que se trata de garantizar un proceso más salubrista y menos comercial.

“Garantizarle el derecho a la vida a esa criatura de 22 meses o más es lo más cristiano y lo más sensato que se puede hacer. En ese sentido este PS 693 es bueno, es maravilloso, es extraordinario porque le garantiza dentro de las facultades y dentro del espacio que desde 1972 el Tribunal Supremo de Estados Unidos está permitiendo a los estados, y que ya más de 40 estados están practicando, pues le permite precisamente a Puerto Rico tener un proceso mas salubrista y menos comercial. De eso es que se trata el proyecto”, según el secretario ejecutivo de la FRAPE Moisés Román Díaz.

La medida, que no fue llevada a vistas públicas, tiene la coautoría de la senadora del Proyecto Dignidad (PD) y presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia Joanne Rodríguez Veve; los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme; y del Partido Popular Democrático (PPD) el presidente senatorial José Luis Dalmau, Albert Torres Berríos, Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto Rivera.

La permanencia de Dalmau como presidente del Senado está en peligro debido a que dijo que las mujeres que abortan son “asesinas”.

Ayer, luego de despedir a la asesora Ivonne Lozada Rosas por, según ella, manifestarse en contra del PS 693, la vicepresidenta del partido, Carmen Maldonado, pidió una reunión con la Junta de Gobierno para tomar una decisión sobre el futuro del funcionario.

Por su parte, Dalmau negó haber despedido a Lozada Rosas por oponerse al proyecto.

“Hoy queremos solidarizarnos con el presidente del Senado. Hizo unas expresiones que, desde su corazón le pareció, y desde su carácter de hombre cristiano, que llegar a pensar que si ya, como dicen los científicos, era viable la vida de un bebé (a las 22 semanas de gestación) sería considerado un homicidio (el aborto). No llamando así a las madres porque no es en contra de una mujer. Una mujer que va a un lugar de esta naturaleza bajo la impresión de que está haciendo lo que es correcto para ella o para el bienestar de su familia o de su persona, llegar allí con temor, con tantas presiones, no pudiéramos llamarla de esa forma a ellas”, sostuvo el reverendo y vicepresidente de la FRAPE Iván de la Torre.

“Tenemos que reafirmar que hay quien defiende la posición de la madre, hay otros que defienden la posición del padre y nosotros queremos defender la posición del bebé y dentro de esa posición nosotros vamos a hablar por los que no tienes voz”, añadió De la Torre.

La medida prohíbe el aborto luego de la semana 22 de gestación, algo que ni siquiera los médicos establecen ya que cada cuerpo es diferente y por lo tanto no puede haber una fecha fija de viabilidad, según la especialista en medicina maternofetal Annete Pérez Delboy.

Pérez Delboy aseguró, ayer en conferencia de prensa, que la decisión de abortar debe tomarse entre el médico y la paciente, no de la legislatura.

La FRAPE indicó que la pieza legislativa no pretende regular la medicina pues va dirigida a proteger la salud de la madre y a preservar la potencial vida del feto.

“El respeto a la dignidad del ser humano es un discurso contundente de la Cristianidad, respetamos el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero nunca matando a una criatura en el vientre, ya formado anunciando por 22 semanas, que también tiene su propio cuerpo”, según un comunicado de prensa de la Fraternidad.

“Habría que preguntarle a la personas que legislan a favor del aborto ¿Por qué tu piensas que tienes más derecho a nacer que el niño que está en el vientre de tu esposa o en el suyo? ¿Por qué tuvo usted el derecho a que sus padres le permitieran nacer y ahora usted no le concede ese derecho a la persona que está en su vientre? Es una pregunta justa, no es una pregunta religiosa, es una cuestión de derecho. Esa criatura tiene el mismo derecho a vivir que tuve yo”, mencionó el doctor Luis Ángel Díaz Pabón.