Carmen Yulín Cruz dice que polémica por expresiones de Dalmau, es una lucha por la presidencia del PPD

La exalcaldesa de San Juan, Carmen “Yulín” Cruz, aseguró que la polémica que ha generado las expresiones del presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, sobre el aborto se deban a “una lucha de poder por la silla” de la presidencia en la colectividad.

Cruz indicó en entrevista con WAPA Radio que las declaraciones de Dalmau fueron expresiones “muy fuertes” y “fuera de quien es él” y de su carácter.

“La característica conciliadora que ha representado la figura de José Luis Dalmau durante mucho tiempo, de hecho, por eso es que José Luis Dalmau entra a la presidencia, por que se ve como un ente conciliador, como una persona que podía o puede encaminar unos proceso, traer a la gente a la conversación sosegada y tranquila, que es muy difícil en los entornos político en nuestro Puerto Rico. Pero el problema es que se ha desatado lo que parecer ser más una lucha de poder por la presidencia. Yo te digo esto desde la distancia, por su puesto, que es la misma lucha porque permanezcan las cosas como están en cuanto al derecho al aborto”, dijo.

De igual manera, dijo que compañeros de partido “no quieren ser claros sobre esa posición (del aborto)”.

“A mí me parece que es importante que el país sepa donde unos siempre está parado”', sostuvo.

Por otra parte, Cruz cuestionó la solicitud de la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del partido, Carmen Maldonado, para que la junta de gobierno de la colectividad se autoconvoque.

“Yo no sé de ningún momento en la historia, me puedo equivocar, cuando la junta del partido se autoconvocado. Ciertamente cuando te van a convocar para esto es para una de varias cosas, primero le van a pedir cuentas al presidente sobre sus expresiones y el presidente se puede reiterar o puede decir qué quieren ustedes que yo haga. Yo no veo al presidente echando para atrás y expresándose porque ya lo hubiese hecho. El tsunami esta ahí”, señaló.

“Yo creo que si tú vas a dar una pelea dentro del Partido Popular la debes dar de frente y lo que quiero decir con eso es, que si hay algunos compañeros que quieren utilizar esta coyuntura para expresar su descontento con el compañero José Luis Dalmau, eso tampoco se hace”, manifestó.

La controversia se desató luego que Dalmau dijera en conferencia de prensa el pasado jueves que el aborto es un “asesinato” si el feto se encuentra en etapa gestacional de viabilidad”. Sus expresiones surgieron en defensa del proyecto del Senado 693, del cual es coautor y que busca prohibir el aborto de la semana 22 de embarazo.