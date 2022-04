Asesora que fue despedida por Dalmau asegura que este la llamó “alterado”

La ahora exasesora del presidente del Senado, Ivonne Lozada, quien fue despedida durante el día de ayer de sus puesto por supuestamente no favorecer la postura de José Luis Dalmau sobre el aborto, aseguró que empleados del Capitolio fueron a sacarla al momento de recibir la noticia de su despido.

“Todos saben por qué me despidieron, hay un detalle que no he compartido y es que enviaron a los ujieres a sacarme de la oficina, como si yo fuera una amenaza, suerte que tengo unos compañeros extraordinarios que me protegieron de tener que pasar por esa situación tan incómoda”, expresó en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

Del mismo modo, indicó que el presidente del Senado se comunicó con ella en un tono de voz “alterado” luego de que diera su opinión sobre el aborto. Además dijo que cree que Dalmau tiene “demasiado” al trabajar como presidente del Senado y del Partido Popular Democrático (PPD) al mismo tiempo.

“Me llamó alterado, obviamente yo sé que él acababa de salir...estaba la conferencia de prensa con relación al tema de Mayagüez...yo creo que él tiene demasiado (trabajo) y de verdad que no lo puedo coger personal, le sigo teniendo el mismo cariño, ha cometido un error, creo que está errado en las cosas que está haciendo, en las posturas que ha tomado y en el tono que las lleva y sé que con el tiempo, él fuera de toda esta tensión y carga emocional y profesional que tiene y política que en su momento se va a dar cuenta”, expresó en la entrevista.

“El manejo del tiempo es terrible y la ansiedad y tú lo ves y se le comienzan a olvidar las cosas y se distrae y bueno ya todos alrededor de él nos acostumbramos, pero es mucho, él no está acostumbrado a esta carga”, añadió.

Por su parte, Dalmau Santiago indicó en el mismo espacio radial que el despido de la asesora fue una “decisión administrativa” y negó que fuera por expresiones en contra del proyecto 693 que busca limitar el aborto en Puerto Rico.

“La reestructuración de mi oficina comenzó el 31 de marzo, nombré un nuevo director, se hicieron cambios de personal en mi oficina y se van a seguir haciendo cambios, lo único que la compañera ha ido al aspecto público cosa que respeto, pero verán que voy a hacer otros cambios porque es parte de los cambios que estoy haciendo”, explicó ante las preguntas de la periodista Milly Méndez.

“Lo que se dice por ahí, esa no fue la razón, las razones fueron otras”, añadió el presidente quien negó que despidiera a Lozada por estar a favor del aborto.