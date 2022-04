ARGOS se une a reconocimiento del impacto de las arquitectas en Puerto Rico

En días recientes, se celebró la clausura de la exposición El impacto de las arquitectas en Puerto Rico, iniciativa del Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de Puerto Rico, el cual tuvo como protagonista la aportación de destacadas puertorriqueñas en el campo de la arquitectura, tradicionalmente asociada a los hombres.

La exposición, cuyo lema es Equity Matters, contó con las presentaciones de 61 arquitectas. En ella, se trazó los momentos más emblemáticos de la profesión desde el año 1966, en el cual se fundó la AIAPR. Argos Puerto Rico, empresa productora y comercializadora de cemento en Puerto Rico, apoyó este evento facilitando que jóvenes estudiantes de las escuelas de Arquitectura presentaran sus proyectos, su visión sobre el futuro de la profesión y lograran así exponerse ante la nutrida audiencia de profesionales de la industria que asistieron al cierre de la exhibición. Este fue uno de los momentos cumbre de la clausura.

Yocelyn Hernández, estudiante Escuela de Arquitectira de la Universidad Politécnica de P.R..

Una de esas estudiantes fue Yocelyn Hernández, estudiante de tercer año de arquitectura en la Universidad Politécnica. Hernández, quien es hija de Diana Soto, coordinadora de despacho y logística de Argos, relató los retos de estudiar esta disciplina cuando inició la pandemia del COVID-19. De igual modo, exaltó el rol de las precursoras de esta profesión y cómo sus trabajos le han inspirado.

“Me parece que estas mujeres (arquitectas) han hecho accesible este camino para nosotras”, dijo Hernández. A la estudiante le interesa la arquitectura paisajista, así como la restauración de edificios históricos.

Mientras que la estudiante de maestría en Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Sophia Rivera, narró su proceso de desarrollo y evolución como estudiante y presentó su propuesta de residencia estudiantil para el Recinto de Ponce. “Siempre he sido muy curiosa y me encanta aprender, así como involucrarme en necesidades comunitarias, por eso me involucré en la reconstrucción de techos de viviendas tras el Huracán María y en el rediseño de casas en las áreas afectadas por los terremotos. Aunque la situación en Puerto Rico es complicada confío que vienen tiempos innovadores e inimaginables” expresó la estudiante. Sophia está próxima a integrarse al selecto grupo de profesionales arquitectas puertorriqueñas.

Otra de las estudiantes fue Glorianne Colón Tizol, quien cursa el quinto año en la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Tras el paso del huracán María en el año 2017, tuvo la oportunidad de trabajar en varias firmas de ingenieros, experiencia que validó su deseo de continuar en esta carrera. Colón Tizol fundó la Asociación de Mujeres Arquitectas (AMA) de la Escuela de Arquitectura en Ponce, organización que tiene como misión resaltar las ejecutorias de las mujeres arquitectas.

Glorianne Colón Tizol, estudiante Escuela Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica.

“Buscamos ser el puente del estudiante y el mundo profesional antes de que este se gradúe, así como contribuir a la formación de una nueva generación de líderes en la isla. Por eso insistimos que cada Escuela de Arquitectura escogiese para este evento a una estudiante destacada y se encontraran en la clausura de este evento en el que convergieron las arquitectas distinguidas de hoy y las estudiantes, que serán las distinguidas en un futuro cercano”, destacó Wilmarie Rivera, quien está a cargo de las relaciones con la comunidad para Argos en Puerto Rico.

Esta no es la primera ocasión en que Argos Puerto Rico se vincula con estudiantes. De forma continua, la empresa se encarga de propiciar espacios de encuentro entre estudiantes, la academia y los profesionales que están ejerciendo. “Damos espacio al estudiante de desarrollarse en un plano práctico, encontrarse con la realidad de su disciplina y ha sido exitoso”, agregó Rivera.

Cónsono con el mes de la mujer y el apoyo a inclusión, Rivera además informó que “el 30% de la plantilla laboral en Argos Puerto Rico son mujeres en posiciones de liderato”.

Sobre Argos Puerto Rico

Argos es una multinacional en crecimiento que opera en 15 países y llega a más de 34 destinos, que consolida su presencia en mercados con alto potencial, enfocada en crear valor a partir de soluciones y productos innovadores, sinergias logísticas y un balance de negocios entre economías emergentes y desarrolladas.

Hoy es la cementera y concretera número uno en Colombia y una de las más relevantes del sector en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica.

En Puerto Rico tiene una planta de procesamiento de cemento en Dorado y una terminal de exportación. Cuenta con un equipo de más de 500 colaboradores directos e indirectos y exporta hacia el Caribe y mercados vecinos. También ha participado en significativas obras de desarrollo como la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Irma y María.