Proyecto Matria afirma que se están usando los cuerpos de las mujeres

La directora ejecutiva de Proyecto Matria, la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, se expresó el lunes que el trámite legislativo sobre el proyecto que prohíbe el aborto ha revelado “lo frágil de nuestra democracia”.

“Estamos en un momento histórico para los derechos de las mujeres. Todo el trámite legislativo del Proyecto del Senado 693 demostró cómo a la hora de ir tras el poder, los partidos negocian nuestros cuerpos, nos invisibilizan y dan la espalda a la ciencia y la razón”, expresó Pagán Jiménez en declaraciones escritas.

La portavoz de la organización explicó que hay tres puntos importantes que deben destacarse en la discusión pública.

“Uno de los puntos que no podemos obviar es que el contenido del Proyecto del Senado 693 habla por sí sólo y debería invitar al rechazo. No sólo se trata de engañar al país haciendo pensar que el aborto no está regulado en Puerto Rico, sino que se intenta sustituir el criterio médico y la capacidad decisional de las mujeres por el criterio subjetivo de sus proponentes. Intentan legislar por encima de la ciencia y de los derechos fundamentales de las mujeres”, dijo Pagán Jiménez.

Esta aseveración concuerda con las expresiones del portavoz del PNP en el Senado, Thomas Rivera, quien dijo en Radio Isla 1320 que para él la ciencia no cuenta y existe viabilidad desde el momento de la concepción.

“Tampoco podemos perder de vista la negativa de la Comisión a cargo del proyecto a solicitar memoriales sobre el tema a la comunidad médica y a grupos que han sido defensores del derecho de las mujeres a decidir. Esto reafirma la percepción pública de que no hay un interés genuino por analizar el tema a la luz del bienestar de las mujeres y de la infancia, sino de legislar a la fuerza sobre los cuerpos de las mujeres y en un abierto ataque a un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, añadió Pagán Jiménez.

Según la abogada, hay una carrera desbocada de los tres partidos proponentes tras el voto de lo que consideran un sector conservador. “Olvidan que otras legisladoras como Itzamar Peña y María Milagros Charbonier usaron esa misma estrategia y aún cuando tuvieron decenas de miles de votos más que las legisladoras de Proyecto Dignidad en elecciones pasadas, desaparecieron de la Legislatura porque no alcanzaron votos suficientes en las elecciones pasadas. El país va en otra dirección y esta Legislatura corre tras un espejismo”, aseguró.

Como tercer punto, la organización señaló que las vistas públicas anunciadas ayer son tardías y carecen de un interés genuino de estudiar el tema. “Las expresiones conjuntas publicadas ayer por tres coautores de la medida son violentas y son ofensivas para quienes criticamos el proceso. Básicamente expresaron que no cambiarán sus posturas y acusaron a las personas y grupos detractores del proyecto de insensatos e imprudentes. Unas vistas públicas, convocadas desde esa postura, no tienen sentido. Aún así, estoy segura de que todas las personas defensoras de los derechos fundamentales de las mujeres, sabrán estar a la altura del momento y podrán defender sus puntos con la razón, la lógica y la ética que les caracteriza”, concluyó Pagán Jiménez.