Paro de choferes deja a miles a pie en Carolina

El importante servicio de transportación gratuita que brinda el municipio de Carolina a través del Sistema Intermodal de Transportación Carolinense (SITRAC), fue interrumpido hoy sin previo aviso por parte de los choferes adscritos al programa municipal.

“Es muy lamentable que hoy los usuarios del SITRAC no pudieran llegar hasta sus trabajos, sus citas médicas, ni pudieran hacer sus gestiones como tradicionalmente lo hacen, debido a que los choferes de este programa decidieron no cumplir con sus labores. Este servicio es uno de los más utilizados en Carolina con más de un millón de usuarios anualmente, lo que destaca la gran necesidad de transportación que tienen nuestros envejecientes, nuestros trabajadores y nuestros jóvenes estudiantes que a diario no tienen otra forma de llegar a su destino”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

Las rutas del SITRAC ofrecen transportación gratuita dentro del territorio municipal carolinense interconectando la Ciudad para que los ciudadanos que no cuentan con un medio propio de transporte, puedan llegar desde y hacia varios puntos de Carolina, la zona turística y toda la zona rural, hasta el Centro Urbano. De esta forma las personas acceden servicios médico-hospitalarios, agencias de gobierno, supermercado, servicios municipales e incluso una ruta que llega hasta la UPR de Carolina, utilizada por cientos de estudiantes para poder recibir su educación universitaria entre otros servicios esenciales.

“Estamos trabajando para poder restablecer el servicio lo antes posible; sobre todo, porque se ha detenido el Paratransit, que brinda transportación gratuita a personas con impedimentos y diversidad funcional. Esta población cuenta con estas unidades especializadas con rampa para sus tratamientos, terapias y citas; hoy no pudieron llegar a recibir estas ayudas por el sorpresivo paro de labores. Todos los que aceptamos trabajar para el Municipio Autónomo de Carolina hemos sido convocados a servir de corazón y nuestra Ciudad se ha distinguido por ser una de orden y respeto” aclaró el alcalde.