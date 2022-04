Maestros se oponen a escuelas charters en Coamo

Educadores de Coamo manifestaron su oposición a la intención del alcalde Juan C. García Padilla de convertir tres escuelas de corriente regular en las denominadas “charters”.

Los planteles que el alcalde tiene en interés de hacer la conversión a charters son la Escuela Elemental Susana Rivera, Escuela Segunda Unidad Ramón Correa Colón y la Escuela Superior Ramón J. Dávila.

De aprobarse su propuesta sería el primer municipio en administrar e implementar el sistema establecido en el 2018 por el exgobernador Ricardo Rosselló a través de la ley 85 de Reforma Educativa. Bajo las conocidas escuelas alianzas (“charters”), organizaciones sin fines de lucro y municipios pueden proponer administrar planteles escolares.

“El ejecutivo de Coamo, Juan C. García Padilla ha reunido las facultades de maestros para informarle sobre su objetivo de transfigurar las escuelas propuestas. No obstante, los maestros en su mayoría no están de acuerdo con este tipo de transición porque ‘las cosas no están claras’. Se consultó con maestros de las escuelas intervenidas, pero prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias. Cabe destacar que el ejecutivo indicó que harán entrevistas de personal para fortalecer la facultad académica. Él nos reunió la semana pasada para hablarnos de lo que sería la escuela alianza, pero nos dejó en suspenso como sería la transición. Ni una hoja informativa entregó”, indicó en declaraciones escritas un maestro con 20 años en el sistema educativo que prefirió no identificarse.

Además, informó un empleado de comedores escolares que a los dos años del proyecto deberán tomar la decisión de si pasan a ser empleados municipales o solicitan un cambio de escuela.

“No sabemos qué va a pasar con nosotros, es toda una incertidumbre y es posible que esto comience en agosto 2022. Hablan de despolitizar la educación, pero están dejando entrar la política”, dijo el empleado de comedor escolar.

De igual forma, se preguntaron qué logros ha tenido la Escuela de Bellas Artes José I. Quinton que es operada por el Municipio de Coamo.

Asimismo, destacaron la deficiencia en la operación de las empresas municipales, “¿cuál de ellas ha tenido éxito? No le podemos entregar el futuro de nuestro pueblo a quien ha fracasado en la administración de estas empresas” recalcaron los educadores. Por tanto, el gremio de educadores estará considerando las alternativas para detener que las escuelas lleguen a manos municipales.