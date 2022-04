Cámara buscará atender de manera expedita moratoria a la “crudita”

El representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara baja, quiere impulsar la medida que detenga temporeramente el cobro de la llamada crudita “lo más rápido posible”, pero antes quiere conocer si existen alternativas para proteger a la ciudadanía en caso de que se extienda el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y, por ende, se prolongue la crisis de combustible a nivel global.

Hoy, la comisión cameral recibirá en vista pública a representantes del Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para discutir tres medidas con propósitos similares, incluyendo una resolución que ya fue aprobada en el Senado y el proyecto que sometió el gobernador Pedro Pierluisi identificando una fuente para reponer los ingresos que el erario dejaría de devengar con la moratoria.

Para Santa, lo ideal es trabajar sobre la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 240, toda vez que, de ser enmendada en la Cámara de Representantes, solo requeriría que en el Senado se concurra con los cambios para entonces pasar al escritorio del primer ejecutivo.

“Aunque el dinero es seguro si nos vamos por el (proyecto) del gobernador –aunque yo creo que por ARPA (Ley del Plan de Rescate Americano) podemos coger algo más–, y es de 45 días (la moratoria), yo quiero dejar un lenguaje abierto de que si esta crisis sigue se pueda extender el beneficio. Pero tiene que haber visualizado de dónde vas a sacar el dinero. No queremos hacer lo mismo de antes de la quiebra. No tengo problema en desarrollar un tipo de lenguaje en esa línea”, sostuvo Santa en entrevista con Metro.

El costo al erario de dejar de cobrar la crudita –el arbitrio de 16 centavos por galón de gasolina y de cuatro centavos galón de ‘gas oil’ o ‘diesel oil’ que los importadores deben pagar– es calculado por el ejecutivo en $25 millones por el periodo de 45 días, estimado con el que coincide Santa.

“Inclusive hay gente que dice que es algo menos, pero ($25 millones) es razonable. Es un más o menos, porque no es exacto, pero decir que $25 millones debe responder al recaudo de ese arbitrio no es alocado, sino bastante razonable, por lo que yo he podido trabajar”, dijo el legislador popular.

“Una preocupación es, si se logra algo (una medida que se convierta en ley), que ese beneficio llegue a la bomba (de gasolina), que no se quede a mitad. Que alguien a mitad del proceso desde que la gasolina llega a un tanquero a que llega (a la bomba) se quede con algo. Claro, lo voy a plantear mañana (hoy) y ver de qué manera es efectiva. Que no pase como cuando baja el petróleo (pero) no baja la factura de luz”, añadió Santa.

Según Santa, la eliminación temporera de la crudita debería reducir entre cuatro a seis centavos el costo del litro de gasolina.

“Sea lo que sea, estoy casi seguro que voy a adquirir lenguaje de los tres para hacer un proyecto que sea lógico, no para las gradas, que sea funcional y, lógicamente, que la Junta (de Control Fiscal, JCF) no tenga reparos. Si todo sale bien yo esperaría hacer un ‘markup’ (sesión de enmiendas), a ver si la Cámara lo puede aprobar, esta misma semana y pase al Senado. Va a depender de cómo corra la vista”, advirtió Santa.

Mecanismo de repago

La RCS 240, según aprobada en su cuerpo de origen, dispone que el dinero para nivelar el presupuesto tras la pérdida de los $25 millones provenga del “exceso de recaudos” del Fondo General, la Reserva de Emergencia del gobierno central y las partidas de fondos ARPA. Sin embargo, el Proyecto de la Cámara (PC) 1297, sometido por Pierluisi, ordenaría a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) emitir un dividendo de $50 millones, a los que se les impondría una contribución “especial y única” de 50%, de forma que Hacienda obtenga un recaudo de $25 millones.

Santa aseguró que mecanismos similares al propuesto por el ejecutivo se han ejecutado anteriormente, por lo que no tiene reservas con relación a que se ordene a la Junta de Directores de la ASC tomar una acción particular en detrimento de su autonomía decisional. El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, sin embargo, quiere asegurarse de que el desembolso del dividendo no comprometa la capacidad financiera de la entidad que administra el seguro compulsorio para los vehículos de motor.

“Mi preocupación es que no desmantelemos un mecanismo y lo dejemos muy vulnerable económicamente y eventualmente cree problemas. Es una de las preguntas que quiero hacer (en la vista). No tengo el detalle de ese fondo, pero no quiero acabar con el agua y que después no caiga no lluvia y no tener con qué responder”, expresó Santa.

Aunque inevitablemente la JCF deberá avalar cualquier medida que firme el gobernador, Santa afirmó que su comisión aún no ha discutido los pormenores con el organismo.

“Mi experiencia es que hasta que no haya algo más definido no hablas con ellos, porque si está a mitad, en un borrador, a ellos no les gusta mucho. En ocasiones responden y en otras, te dicen que cuando termine el proceso opinan. No han sido muy consistentes en eso. En mi experiencia ha sido más efectivo sentarnos a hablar cuando hay algo más definido y trabajar sobre eso”, dijo Santa.

Además de la RCS 240 y el PC 1297, en la vista pública está previsto discutirse el PC 1223, del portavoz novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez, que propone una moratoria a la crudita de cuatro meses.

No obstante, Santa indicó que la medida de Méndez no identifica de dónde provendría los fondos para sufragar una moratoria tan extensa, que podría tener un costo al erario cercano a los $70 millones.