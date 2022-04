Bernabe asegura que agenda de autores del proyecto del Senado 693 es arrebatarle derechos a las mujeres

El senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Rafael Bernabe reaccionó hoy, domingo, a las declaraciones conjuntas del presidente del Senado José Luis Dalmau (PPD), el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz y la portavoz de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, coautores y coautora del Proyecto del Senado 693 que restringe el aborto pasadas las 22 semanas de gestación.

‘Luego del rechazo generalizado a la medida y a la forma en que fue tramitada, han decidido celebrar vistas públicas, algo que hasta ayer la senadora Rodríguez Veve afirmaba que era innecesario. No les ha quedado más remedio. Pero ya vemos la actitud que tienen: las vistas públicas no cambiarán la opinión de nadie y es un intento de ‘dilatar’ el proceso. En fin, poco podemos esperar de estas personas en términos de un debate serio. Su agenda es clara: arrebatar derechos a las mujeres”, expresó Bernabe

También, el senador indicó que “es el colmo que Dalmau, Rivera Schatz y Rodríguez Veve, que se han unido para atacar los derechos de las mujeres, proclamen que ‘promovemos el respeto’ y nos acusen de provocar ‘la discordia y el antagonismo’ al denunciar su medida. ¿Será necesario recordar las acusaciones de ‘asesinato’ y la descripción como ‘asesinas’ de las mujeres que ejercen el derecho al aborto, formuladas por el Senador Dalmau? ¿Es esta una forma de promover el respeto? ¿Acaso no son declaraciones que fomentan precisamente la discordia y el antagonismo? Quienes han provocado este debate y este antagonismo no somos quienes defendemos el derecho de la mujer a decidir, sino que ha sido el presidente del Senado, y la portavocía del PNP y de Proyecto Dignidad, al radicar esta medida contraria a toda consideración democrática o científica. Ellos y ella son quienes han provocado este enfrentamiento”.

Por su parte, el senador del MVC afirmó estar en contra del proyecto que reduciría el tiempo que una persona gestante pudiera abortar.

“El trío PPD-PNP-Dignidad, acusan a quienes nos oponemos a su medida de querer ‘dilatar, agitar y provocar luchas de puertorriqueños contra puertorriqueños’. Como dije, quienes han provocado el conflicto han sido ellos y ella, al lanzarse a menoscabar un derecho fundamental de las mujeres. En Victoria Ciudadana hemos cumplido con nuestro deber y compromiso de defender ese derecho. Si quieren evitar ‘las luchas’ que ahora les preocupan, deben retirar esta medida”, manifestó el senador.

El también docente señaló que , “a diferencia de los autores y la autora de la medida, nos amparamos en la razón y la experiencia. Exigimos que el embarazo y la maternidad sean una experiencia voluntaria. No puede ser una imposición. No puede ser un castigo. Para eso hay que reconocer el derecho de cada mujer a decidir, de acuerdo a sus convicciones y su situación. Los autores y la autora del 693 dicen defender la vida, pero tanto la ciencia como la experiencia demuestran que limitar el derecho al aborto pone en peligro la vida de las mujeres. En cuanto a este proyecto, la opinión de los expertos y expertas es unánime: los memoriales del Departamento de Salud, del Colegio de Médicos Cirujanos y de la organización ProGyn (que agrupa a ginecólogos y obstetras), a las cuales se une la comunicación de la sección de Puerto Rico del American College of Obstetricians and Gynecologists, se oponen enfáticamente a esta medida por razones que explican muy clara y elocuentemente. Nadie comprometido con la salud de las mujeres y con la ciencia puede apoyar esta medida. Lo que procede es que sea retirada cuanto antes y que en su lugar legislemos para que este derecho esté protegido y sea verdaderamente accesible a todas las mujeres.”