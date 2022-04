Zelenski afirma que las autoridades rusas “no dicen la verdad” a los rusos de cara al reclutamiento militar

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que a los ciudadanos rusos «no se les dice la verdad» en el marco del anuncio por parte de Rusia de reanudar la movilización de jóvenes para el servicio militar obligatorio de primavera.

«Los reclutas de este año pueden ser enviados a la guerra contra nuestro estado, contra nuestro pueblo. Es una muerte garantizada para muchos muchachos muy jóvenes. Y aunque no son nuestros ciudadanos todavía es nuestro deber como pueblo advertirles», ha dicho.

Así, ha recordado a las familias de los reclutas que «no se necesitan más muertos». «Salva a tus hijos para que no se conviertan en villanos. No los envíes al Ejército», ha pedido Zelenski, agregando que no se les transmite el destino de las operaciones militares.

«Quiero detenerme en el hecho de que Rusia está tratando de llevar personas al Ejército en Crimea. Esta es una violación del Derecho Humanitario y un crimen de guerra por el que habrá responsabilidad. Y también es un argumento para aumentar las sanciones contra Rusia», ha defendido el mandatario ucraniano.

También ha advertido de que las tropas rusas nombran en los territorios ocupados a «algunos líderes temporales», a los que ha llamado ‘gauleiter’, término alemán utilizado por los nazis. «Están amenazando a los empleados de empresas y autoridades para que cooperen con estas personas designadas», ha dicho.

Con respecto a los avances en territorio ucraniano, ha asegurado que el Ejército ruso está acumulando tropas en la región del Donbás, en la dirección de Járkov. «Se están preparando para nuevos golpes poderosos», ha avisado.

«Europa no tiene derecho a reaccionar en silencio ante lo que está sucediendo en nuestro Mariúpol. El mundo entero debe reaccionar ante esta catástrofe humanitaria», ha señalado, recordando las conversaciones que ha tenido con el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Estamos acordando por separado el retiro de los heridos y muertos de la ciudad. Estamos hablando de esto con Turquía como mediador. Espero poder informar los detalles pronto», ha agregado Zelenski, quien se ha referido también a la reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En este sentido, ha dicho que esta «importante» visita «demuestra a otros políticos que el coraje en un momento como este es uno de los rasgos más importantes para un político». Finalmente, Zelenski ha nombrado el mes de Ramadán: «los musulmanes ucranianos junto con todos los musulmanes del mundo».