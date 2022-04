Muere reconocido locutor tras incendio en su residencia en Salinas

Las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo calcinado en el interior de una residencia en horas de la mañana del sábado.

La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado en el interior de una residencia, a eso de las 7:27 de la mañana del sábado, en la calle Marlín del barrio Playa, en Salinas.

Más tarde se informó que se trata del reconocido locutor de salsa y narrador deportivo, Luis Guillermo Guillo Droig Laboy, quien tenía 73 años de edad.

Nacido en Guayama el 2 de febrero de 1949, fue reconocido y respetado como uno de los mejores animadores de su generación en la radio boricua. También como gran conocedor de la música caribeña, particularmente la salsa, género que colaboró a impulsar en la región Sur a través de las varias audiciones que creó en la ponceña WZAR 101.9 FM, cuya programación dirigió desde 1974.

Fue presentador de eventos tan importantes como conciertos de la Fania All Stars y el Festival Internacional Varadero 1981, en Cuba. Comenzó su vida profesional en Radio WHOY AM, de Salinas, en 1967, bajo la tutela de Luis Antonio ‘Wito’ Morales. Más tarde se incorporó a Radio WCPR AM, de Coamo, en la que llegó a ocupar el cargo de director de Programación. Luego logró una posición ejecutiva en la Ponce Broadcasting Corporation, empresa que agrupaba las radioemisoras Radio WLEO AM y WZAR FM de Ponce, Radio WLEY AM de Cayey y Radio WKFE AM en Yauco.

Varias personalidades se han solidarizado con la familia del locutor ante este lamentable suceso, entre estos la alcaldesa de Salinas,Karilyn Bonilla Colón, quien envió las siguientes declaraciones:

“Nuestras condolencias a su familia, amigos y a todos los fanáticos que disfrutaron de la calidad profesional y conocimientos de Guillo Droig. Que descanse en paz”, expresó.