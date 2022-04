Mira el momento en que se casa Aixa Vázquez

“Con la autoridad que me confiere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los declaro legalmente casados, esposo y esposa. Se pueden besar”. Con estas palabras, la periodista de Noticentro, Aixa Vázquez y su ahora esposo, Mario Torres, contrajeron matrimonio luego de 14 años de relación.

Acto seguido, la pareja se besó apasionadamente y se abrazó, mientras sonaba la canción “Génesis” de Lucecita Benitez y los invitados aplaudían.

“Soy dichosa, bendecida y privilegiada de tenerte en mi vida. Contigo me siento amada y contigo me siento plena”, declaró Vázquez minutos antes de entregarse en matrimonio a Torres. Las lágrimas no se hicieron esperar.

Hasta la ceremonia, que se celebra en la Fundación Luis Muñoz Marín en San Juan, llegaron compañeros y compañeras de trabajo de Titi Aixa tales como la reportera Maricarmen Ortiz, Julio Rivera Saniel y su esposa, Milly Méndez. Además, el vicepresidente de noticias de Noticentro, Rafael Lenin López y el jardinero Douglas Candelario, también dijeron presente.

Del mismo modo, la madrina de bodas es Ramonita Tirado, quien también trabaja en el noticiaro y el padrino es Ricardo Nogales, amigo de Torres.

Los ahora esposos tienen una familia de dos hijos gemelos de seis años, Lorenzo y Leonardo y la joven Paola Sofía Torres quien es hija de Mario.

Noticentro transmitió en vivo la ceremonia y pudes ver el vídeo aquí.