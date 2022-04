Secretario de Salud asegura que la pandemia no ha parado así que hay que seguir usando la mascarilla

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, aseguró que aún la pandemia no se ha terminado por lo que los ciudadanos deben continuar usando las mascarillas y protegiéndose para combatir el COVID-19.

Mellado López fue reconocido hoy en el Puerto Rico Health and Insurance Conference 2022: “Modernizing Puerto Rico’s Health System to Drive Improvements in Care Delivery and Patient Outcomes”, realizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.

Recibió un premio por su trayectoria como profesional de la salud, pero destacó la labor de todos los que trabajaron durante la pandemia.

“Puerto Rico está ahora en este momento porque tuvimos unos médicos que dejaron su tiempo, dejaron sus trabajos para unirse al gobierno a trabajar durante la pandemia. Yo creo que eso es un mensaje bien fuerte y contundente a Puerto Rico: sacar la política del medio, que todos los sectores participen y que se haga lo mejor por el pueblo de Puerto Rico. eso es a lo que yo quiero que el Departamento de Salud aspire”, dijo el secretario en entrevista con Metro.

Aumento en la positividad de COVID-19

Salud anunció que la tasa de positividad de COVID-19 aumentó al 7.31%, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que esta tasa se mantenga en el 5%.

El aumento surge luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eliminara el mandato de uso de mascarillas.

“La transmisión comunitaria ha aumentado, aunque no las hospitalizaciones y la mortalidad. Pero como yo siempre digo este efecto lo vamos a ver en dos semanas por lo tanto tenemos que ser bien cautelosos. La diferencia de ahora a antes es que tenemos las herramientas, tenemos los dos medicamentos, más tenemos varios anticuerpos monoclonales que evitan las hospitalizaciones y los estamos utilizando. Además, están las vacunas que mientras seamos agiles en eso y los pacientes puedan tener acceso vamos a ver que podemos controlar la pandemia”, según Mellado López.

El secretario recomendó que, a pesar de que ya no es obligatorio, continúen utilizando la mascarilla y cuidándose como se hacía en el comienzo de la pandemia.

“Tenemos que cuidarnos como desde el principio porque esto no para. Distancia, mascarilla, vacunación a tiempo y si tienes síntomas quedarse en su casa, llamar a su médico y conseguir cualquier medicamento para contrarrestar una hospitalización”, añadió.