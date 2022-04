Listas las villas pesqueras para la Semana Santa

Con el objetivo de fortalecer la industria de la pesca en la Isla, el secretario del Departamento de Agricultura (DA), Ramón González Beiró, visitó hoy, viernes, la Villa Pesquera de Cataño como parte de su plan para promover la venta de productos frescos de las costas. La visita fue realizada junto al alcalde del municipio Julio Alicea Vasallo y ambos fueron recibidos por los pescadores de la zona.

De acuerdo con el DA, alrededor de dos millones y medio de libras se pescan en la isla anualmente, lo que representa entre 12 a 15 millones de dólares en ingresos.

“En la época de cuaresma es donde más se consume pescado, pero en Puerto Rico tenemos el producto fresco todo el año. Lo cierto es que nuestros pescadores salen al mar y traen una gran variedad de pescado. Estamos promoviendo la venta del pescado fresco y queremos que nuestra gente se prepare para Semana Santa y adquieran el producto directamente de las costas en las villas pesqueras”, dijo tras resaltar que hay 56 villas pesqueras alrededor de la Isla.

El secretario explicó que el pescado fresco se reconoce por contar con ojos claros, transparentes y llenos o saltones; y no ojos hundidos que son propios del pescado congelado. Además, deben tener las agallas coloradas y no marrones. La piel del pescado no se puede quedar hundida al tocarla, sino que debe regresar a su posición original, indicó.

Por su parte, el alcalde Alice Vasallo, destacó que “es importante para la pesca, pero también para nuestro espíritu y para reflexionar. Vengan a Cataño, aquí están seguros y encuentran el mejor marisco que todo Puerto Rico. Agradecemos al secretario de Agricultura que escogiera nuestra Villa Pesquera para anunciar diferentes iniciativas para apoyar esta industria tan importante en toda la isla. Este próximo año fiscal hemos separado 6 mil dólares para atender mejoras en sus instalaciones. Exhortamos al pueblo a visitarnos y auspiciar nuestros pescadores y sus productos frescos. Este año nuestra villa volverá a estar abierta al público toda la Semana Santa y estamos preparados para recibir al visitante de toda la Isla.”

El administrador del Centro Agropecuario de Cataño (nombre oficial de la Villa), ubicado en la Avenida Las Nereidas, Carlos Suárez Pérez, exhortó a que visiten la villa pesquera que está abierta en horario de 7:00 a.m.-6:00 p.m. “En esta temporada se puede conseguir sierra, chillo, colirrubia, arrayao, carrucho, pulpo, dorado, pez espada, atún y langosta”, comentó

Entre los esfuerzos desarrollados para impulsar la industria y el consumo de pescados y mariscos han sido; la reconstrucción de villas pesqueras, la creación de la Escuela de Pesca y Acuicultura de Puerto Rico, la otorgación de los incentivos del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), otorgación de incentivos de la Administración para el Desarrollo Agropecuario (ADEA), ayuda financiera del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA), entre otros.

Según González, la primera subvención de NOAA, agencia federal que estudia los cambios climáticos, el océano y sus costas, fue por la cantidad de $973,100.30 y que en mayo se comenzará con la segunda partida de fondos por la cantidad de $2,967,030. Estos fondos son para ayudar a los participantes, que incluyen los sectores de negocios de pesca comercial de la isla, los negocios de pesca chárter, por-alquiler, las operaciones de acuicultura calificadas, los procesadores y otros negocios relacionados, como el cebo marino, los equipos marinos, entre otros.

Por otro lado, la cantidad de incentivos otorgados por la Administración para el Desarrollo Agropecuario (ADEA), con el Programa Regular e Inversiones fue por la cantidad de $275,945.07 para un total de 71 solicitudes aprobadas.

Destacó qué durante el proceso evaluativo de otorgación de los fondos, se logró actualizar la base de datos de los pescadores en la Isla. “Cuando llegamos al Departamento teníamos un registro de 278 pescadores con información incompleta. Hoy tenemos 700 pescadores registrados. Esto facilita el proceso para otorgar fondos, trabajar con propuestas, tener información concreta sobre la pesca y tener un censo de los pescadores. Inclusive, posibilita que más pescadores puedan cualificar para incentivos”, expresó González.

Otro de los esfuerzos para impulsar la industria ha sido facilitar a los pescadores la reconstrucción de las Villas Pesqueras. Próximamente se terminará la reconstrucción de las Villas Pesqueras de Ceiba, Guayama y Mayagüez, mientras que la Villa Pesquera de San Juan está en proceso de trámites para hacerla nueva completamente. “Actualmente hay 56 Villas Pesqueras disponibles para la compra de pescado fresco directamente a nuestros pescadores, operando durante todo el año. Estamos promoviendo la venta de los productos de mar de nuestras costas y queremos que nuestra gente se prepare para Semana Santa y adquieran el producto directamente de las costas en las Villas Pesqueras. Algunas de las Villas Pesqueras donde pueden asistir para comprar los productos frescos son en los municipios de Aguada, Cabo Rojo, Juana Díaz, Lajas, Vieques, Patillas, Lajas, Ponce, entre otros.”, aseguró.

Por otro lado, el secretario informó que el proyecto de la Escuela de Pesca y Acuicultura se logró gracias a fondos asignados de FIDA por la cantidad de $184,000. Este programa que comenzará a finales de abril está enfocado en proveer adiestramientos y destrezas para fortalecer todos los eslabones de la industria, cuya etapa inicial será en adiestramientos sobre manejo de recursos pesqueros y acuicultura/maricultura.