Hombre hallado enterrado en Guánica era padre de menor quemada por su exnovio en Cabo Rojo

Los familiares del hombre secuestrado en Yauco y hallado enterrado en Guánica, lamentaron su pérdida a casi tres años de la muerte de otro de sus parientes.

En mayo de 2019, Jomayra Hernández, de 13 años, perdió la vida luego que su exnovio la rociara con gasolina y la prendiera en fuego, en hechos ocurridos en el pueblo de Cabo Rojo.

Por los dichos hechos, Wilson Javier Meléndez Bonilla, quien tenía 18 años para ese entonces, fue condenado en septiembre de 2019 a 99 años de cárcel. Este se declaró culpable de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, incendio agravado, escalamiento agravado, actos lascivos y maltrato de animales.

En dicho incidente, falleció también el perro de la menor y la madre de esta resultó con quemaduras.

Por su parte, Edwin Omar Hernández Marrero fue encontrado el pasado miércoles enterrado por las autoridades en una zona del pueblo de Guánica. Por este crimen, que se dio alegadamente por una deuda de 27 dólares, fueron detenidos Moisés Flores Caraballo y Gumersindo López Torres, quienes continúan como sospechosos.

Nashalí Hernández, otra hija de Hernández Marrero, colgó un emotivo mensaje en sus redes sociales junto a varias fotografías.

“Hay papi no lo creo solamente está va contigo por 15 minutos y mira lo qué pasó descanse en paz no me voy a olvidar las últimas palabras que me dijistes y te prometo que voy a cuidar a tu nieta también tan feliz está va por vela por la primera vez aunque sea por un 15 minutos pero estabas contento te amos mucho ahora estas con JOMAYRA Cuidándonos desde allá hay arriba”, (sic) escribió la joven.