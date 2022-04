Eduardo Bhatia: “Los partidos políticos en Puerto Rico pasaron de moda”

Tras hacer públicas sus diferencias con el presidente del Senado, José Luis Dalmau en cuanto al debate sobre el aborto, el expresidente del mismo cuerpo, Eduardo Bhatia, afirmó que los partidos políticos “pasaron de moda” y que en las colectividades pueden haber personas que tengan distintas opiniones.

En sus expresiones indicó que en Puerto Rico hay que comenzar a hacer política como se hace en otros países, donde los liberales están en un lado y los conservadores en otro.

“Los partidos políticos en Puerto Rico pasaron de moda, porque lo que une a los partidos políticos ya está pegado casi con chicle y lo digo de verdad, el propósito de los partidos políticos interno, hoy dentro del PNP hay un abanico de gente que piensa distinto y están en el mismo partido y en el PPD ni se diga. La cantidad de gente que no pensamos igual y estamos en el mismo partido, yo creo que eso hay que plantearlo en un tema aparte fuera de este debate (del aborto), hay un debate de que ya la esencia de lo que une y lo que debe unir democráticamente a los partidos, hay que rehacerlo, aquí va a haber un tipo de realineamiento, ruptura, algún tipo de reasociarse y comenzar a hacer política como se hace en todo el mundo, los conservadores de un lado y los liberales de otro”, expresó el expresidente en entrevista radial con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320.

Luego de las expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau sobre el aborto, el expresidente del cuerpo y amigo, Eduardo Bhatia realizó una carta donde dice estar “decepcionado” por su postura sobre el aborto.

Bhatia indicó que las hizo de esa manera para que se generara el debate público ya que asegura era necesario para el país.

“Yo hice la carta pública porque él hizo sus expresiones públicas y si sus expresiones se hicieron públicas, yo simplemente hice una expresión pública, yo no estoy entrando en el debate político partidista en Puerto Rico y no me quiero meter en eso, este es un asunto de un alto contenido de política pública para Puerto Rico y si él hizo esas expresiones públicas, yo simplemente quise hacer mis expresiones públicas porque el silencio y estar diciendo las cosas por debajo sin que nadie sepa nada, no es el tipo de democracia que yo creo, el silencio no es opción, hay que hablar las cosas y hay que ponerlas allá afuera y precisamente mi carta ha generado se tipo de discusión pública que es lo que debería ocurrir”,añadió en la entrevista.

Sus expresiones vienen luego de la respuesta de Dalmau a la carta que envió en la cual dijo estar decepcionado de su excompañero en el Senado.

“¿Por qué hace la carta pública si el tiene mi teléfono, mi Whats App, estuvimos juntos en Washington nos comunicamos para otra situación el lunes y hace una carta pública, mire el decepcionado soy yo. Eduardo fue presidente del Senado, sabe que el proceso parlamentario es así, cuántas veces como presidente o como senador pidió el descargue de una medida sin vistas y sin informes, cuántas veces en el Senado se ha hecho eso, muchas veces porque la Constitución lo permite y los procedimientos son así”, expresó Dalmau en entrevista con NotiUno 630.

