Centros de Salud Primaria 330 anuncian becas y empleos para impulsar y retener a los profesionales de la salud

La Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR) anunció que los Centros de Salud Primaria 330 alertaron sobre empleos y programas de repago de préstamos estudiantiles disponibles con el propósito de evitar la emigración de profesionales de la salud a Estados Unidos.

Esto fue anunciado hoy, viernes, 1 de abril, en el Puerto Rico Health and Insurance Conference 2022: “Modernizing Puerto Rico’s Health System to Drive Improvements in Care Delivery and Patient Outcomes”, realizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico. La discusión fue parte del panel “Iniciativas para evitar el Exodo de Médicos”.

“Nosotros recibimos unos fondos federales de parte de la Administración de Servicios y Recursos de Salud de los Estados Unidos (HRSA por sus siglas en inglés) y tenemos unas becas con la intención de emplear. Nosotros identificamos los talentos en las mismas comunidades que desean estudiar, los becamos en su profesión, para después tenerlos con nosotros trabajando. El 40% de esos estudiantes se quedan con nosotros porque se enamoran del centro”, aseguró Robin Russell-Orama, la directora ejecutiva del Hospital General Castañer y vicepresidenta de la ASPPR.

Entre los profesionales de la salud que pueden beneficiarse con el programa de Pago de Prestamos están internistas, pediatras, obstetras-ginecólogos, geriatras, médicos de familia, psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, dentistas, entre otros.

“Tenemos que dejar de ver todos esos adiestramientos y esos desarrollos que le damos a los profesionales como un gasto y verlos como una inversión porque esa es la persona que está atendiendo a los pacientes”, mencionó Russell-Orama.

La red 330 está compuesta por 21 organizaciones sin fines de lucro que operan 85 clínicas, unidades móviles y programas en escuelas en 67 municipios y trabajan para eliminar barreras de acceso a la salud. Ofrecen además servicios desde médicos, enfermeros, psicólogos, pediatras, ginecólogos, vacunación, sala de emergencia.

Para más información sobre los programas de repago y empleos disponibles comuníquese con la ASPPR o localice el Centro de Salud Primaria 330 en su zona en www.saludprimariapr.org.