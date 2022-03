Secretario general del PPD revela que alcalde de Trujillo Alto comparecerá mañana ante Gran Jurado federal

El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, estaría compareciendo mañana ante un Gran Jurado federal, reveló hoy el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos.

A pesar de la información que brindó en una rueda de prensa en la que el PPD anunció que separaría al suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, de sus cargos en la estructura de la colectividad, Cruz Burgos y el presidente de la Pava, José Luis Dalmau, insistieron que no han tenido comunicación con el ejecutivo municipal trujillano.

“No he hablado con ninguno de los dos, son casos que hay que tomarlos a base de las realidades de cada uno. El alcalde de Mayagüez ha sido suspendido por el PFEI (Panel sobre el Fiscal Especial Independiente) y el alcalde de Trujillo Alto ha sido citado a un Gran Jurado federal donde tendrá que personarse mañana y a base de cada uno de los casos, pues nos hemos expresado”, dijo Cruz Burgos.

Posteriormente, al cuestionársele cómo había obtenido la información, Cruz Burgos alegó que se fundamentaba en informes recientes de prensa que han dado cuenta de la presunta investigación federal de la que Cruz Cruz es objeto.

“Hay una citación que muchos de ustedes (medios de comunicación) han señalado públicamente, en la cual ha sido convocado para participar del proceso en el Tribunal Federal. El llamado nuestro es a que colabore él y quien sea. Pero yo no lo he llamado y con honestidad les digo que no lo voy a llamar. Creo que es un asunto que ya transcendió de una llamada, de una citación, a una investigación y, a base de lo que pase en esa citación, nosotros aplicaremos el reglamento (del PPD)”, mencionó Cruz Burgos, obviando que, en días recientes, la información que se había divulgado era de una citación previa al alcalde trujillano.

Una portavoz del municipio de Trujillo Alto indicó que Cruz Cruz no se expresaría sobre la revelación del secretario general de la Pava.

Aunque Cruz Cruz no ha sido acusado, su pasado ayudante ejecutivo, Radamés Benítez, fue acusado en diciembre de 2021 por las autoridades federales de participar en un esquema de ‘kickbacks’ junto a contratistas municipales.

Dalmau, en la rueda de prensa, detalló que hoy la Junta de Gobierno había activado las disposiciones de los artículos 128 y 192 del reglamento del PPD, que le conceden ciertas facultades especiales ante situaciones de naturaleza “extraordinaria”.

“Se podrá suspender a un funcionario de este partido en ocasión de que se le haya separado de su cargo, hasta tanto se adjudique la controversia de forma final y firme”, dijo Dalmau.

“De la misma manera, el Artículo 128 del reglamento del partido faculta a la Junta (de Gobierno) a darle al presidente las herramientas de actuar de forma extraordinaria en situaciones como esta. En el día de hoy, de forma unánime, la Junta me dio esa encomienda de tomar remedios extraordinarios en situaciones como esta. Eso también aplica en caso de que cualquier otro funcionario de este partido, sea funcionario en alguna de sus estructuras o algún otro municipio, entre en una situación similar. Se le aplicará la misma vara, el mismo reglamento y la misma decisión”, puntualizó el también presidente senatorial.

Sin embargo, más adelante Dalmau afirmó que las disposiciones no se activaron en anticipación de lo que pueda ocurrir con Cruz Cruz.

“Cualquier funcionario del PPD, según lo dispone el reglamento, que tenga alguna de las situaciones que aquí se describe en el Artículo 192 y en otros artículos, se le aplicará el reglamento de igual manera”, dijo Dalmau.