PPD también suspende de sus funciones en la colectividad al alcalde de Mayagüez

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, removió al suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, de su posición como presidente municipal, decisión que permanecerá en pie hasta que la investigación criminal en su contra sea resuelta.

En una rueda de prensa, Dalmau citó el Artículo 192 del reglamento de la colectividad, que lo faculta a tomar decisiones de esa naturaleza cuando un funcionario es removido de su puesto electivo.

“Se podrá suspender a un funcionario de este partido en ocasión de que se le haya separado de su cargo, hasta tanto se adjudique la controversia de forma final y firme”, dijo Dalmau, citando el Artículo 192.

“De la misma manera, el Artículo 128 del reglamento del partido faculta a la Junta (de Gobierno) a darle al presidente las herramientas de actuar de forma extraordinaria en situaciones como esta. En el día de hoy, de forma unánime, la Junta me dio esa encomienda de tomar remedios extraordinarios en situaciones como esta. Eso también aplica en caso de que cualquier otro funcionario de este partido, sea funcionario en alguna de sus estructuras o algún otro municipio, entre en una situación similar. Se le aplicará la misma vara, el mismo reglamento y la misma decisión”, subrayó.

Paralelamente, el también líder senatorial designó al representante y secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, como presidente interino del comité municipal en Mayagüez, por lo que tendrá la responsabilidad de supervisar la reorganización de la colectividad en la Sultana del Oeste.

Pese a la determinación, Dalmau aseguró que, como presidente de la Pava, no considera emplazar a Rodríguez Rodríguez para que renuncie.

Hoy, el alcalde anunció que impugnaría ante el Tribunal de Apelaciones la suspensión sumaria ordenada por Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI). Durante el proceso apelativo, sin embargo, Rodríguez Rodríguez deberá permanecer separado de la posición.

De momento, el director de la División Legal del ayuntamiento, Harold Ortiz, asumirá como alcalde interino, hasta que el vicealcalde Jorge Ramos regrese a Puerto Rico.

“La presunción de inocencia es para todo el mundo. No es para los políticos, no es (solo) para los políticos o los ciudadanos, es para todo el mundo. Aquí, cuando se señala a una persona que se está investigando, enseguida todo el mundo (reclama) que por qué no se le pide la renuncia. Hay que esperar que se dé el proceso. En muchos casos se ha pedido la renuncia de funcionarios que, a la larga, han salido bien del proceso. Que, a la larga, después de la investigación no le han radicado cargos. Pues yo siempre he respetado los procesos, no tan solo aquí, en la Legislatura cuando hay un proceso ético también he respetado los procesos”, expresó Dalmau en la rueda de prensa que se celebró en la sede del PPD.

Dentro de las estructuras internas del PPD, Dalmau detalló que Rodríguez pertenece a la Asamblea General y el Consejo General, de cuyos cargos igualmente sería separado.

Cruz Burgos, por su parte, aclaró que, como Rodríguez Rodríguez no ha sido destituido ni ha renunciado, no existe una vacante en la alcaldía, por lo que no se activa el proceso de elección especial. El Código Municipal dispone que, en año no electoral, los afiliados al partido en el poder tienen 30 días para escoger un sucesor desde el momento que surge la vacante.

“La prioridad del presidente y mía siempre ha sido (que se celebren) elecciones donde voten los populares”, dijo Cruz Burgos.

Rodríguez Rodríguez fue referido al PFEI luego de una investigación preliminar del Departamento de Justicia que concluyó que había causa para creer que el alcalde había cometido delitos relacionados con su función pública. La pesquisa de Justicia comenzó después que el representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez presentara, en marzo pasado, una querella relacionada con el uso de los fondos que el municipio habría brindado a asignaciones destinadas para el Centro de Trauma, así como el uso de otras instalaciones públicas, como el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio, de colateral para garantizar préstamos.

Aunque el gobierno federal presentó cargos a un grupo de funcionarios y empresarios por alegada corrupción relacionada con los préstamos garantizados con propiedad del ayuntamiento y una corporación municipal, Rodríguez Rodríguez no forma parte de las acusaciones.

Citado para mañana el alcalde de Trujillo Alto

El secretario general de la Pava reveló, por otro lado, que José Luis Cruz Cruz, el alcalde de Trujillo Alto, comparecerá mañana ante un Gran Jurado federal. No obstante, tanto Cruz Burgos como Dalmau aseguraron que no han tenido comunicación con el alcalde desde que diversos medios, en pasados días, comenzaron a reportar que era objeto de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

“Hay una citación que muchos de ustedes (medios de comunicación) han señalado públicamente, en la cual ha sido convocado para participar del proceso en el Tribunal Federal. El llamado nuestro es a que colabore él y quien sea. Pero yo no lo he llamado y con honestidad les digo que no lo voy a llamar. Creo que es un asunto que ya transcendió de una llamada, de una citación, a una investigación y, a base de lo que pase en esa citación, nosotros aplicaremos el reglamento (del PPD)”, mencionó Cruz Burgos, obviando que, en días recientes, la información que se había divulgado era de una citación previa al alcalde trujillano.

De otro lado, Dalmau evitó precisar si la activación del Artículo 128 de la colectividad estuviera dirigida específicamente a atender la situación del ejecutivo municipal de Trujillo Alto.

“Cualquier funcionario del PPD, según lo dispone el reglamento, que tenga alguna de las situaciones que aquí se describe en el Artículo 192 y en otros artículos, se le aplicará el reglamento de igual manera”, indicó el líder de la Pava.