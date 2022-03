¿Por qué el 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans?

Las personas de la comunidad LGBTIQ+ a nivel mundial han luchado históricamente por su visibilización y por el cumplimiento de sus derechos en la sociedad. Así como existe el día de la visibilidad lésbica o gay, también se conmemora un día al año en el que se enaltece la visibilidad trans. ¿Por qué? Este día tiene sus orígenes en el año 2009, con el concepto de la mujer trans Rachel Crandall, activista de la ciudad de Michigan en Estados Unidos. La mujer consideró que era necesario una fecha específica en que las personas trans a nivel mundial fueran reconocidas como parte de la sociedad.

De igual manera, a activista tenía el propósito de que las personas trans alzaran sus voces en contra la discriminación que las afecta y en defensa del cumplimiento y garantía a sus derechos. Recordemos que diariamente, las personas trans en el mundo y en Colombia se ven enfrentadas a la discriminación, lo cual termina lamentablemente en asesinatos a esta población.

En Colombia el asesinato a personas trans, especialmente mujeres, es una realidad. Hace pocos días se conoció sobre la noticia de que el presunto asesino de la Luciana Moscoso Moreno el 9 de junio de 2021 fue enviado a la cárcel acusado del crimen.

“El informe de necropsia permitió establecer que la causa de la muerte fue un desangramiento por una herida con arma blanca en su cuello, evidencias de cámaras de seguridad y testimonios permitieron establecer ue Castro Acuña habría sido la última persona que ingresó a la vivienda la hora de la muerte de esa persona”, fueron las declaraciones sobre el crimen que hizo la fiscal delegada de Seguridad de la Fiscalía, Luisa Fernanda Obando.

De igual manera, en Colombia la inclusión de la letra T en el documento de identidad ya es una realidad, como ocurrió en el caso de Mike Nicolás Durán, el cual tiene ahora su cédula con una T de ‘trans’.

“En enero me aseguraron que habían comenzado el proceso, y fue hasta el pasado 14 de febrero que me llamaron y comentaron que ya podía reclamar mi nueva cédula el miércoles 16 de febrero. Era algo que no podía creer, llegué hasta pensar que era una broma. Realmente me sorprendió lo rápido del proceso”, declaró Mike vía telefónica a la organización Caribe Afirmativo.

Tras un largo proceso, ahora en Colombia los documentos de identidad reconocen la identidad de las personas trans y además, de las no binarias. “Celebramos este logro y esperamos que esto contribuya con la deconstrucción de prejuicios y el avance en materia de derechos LGBTI en Latinoamérica”, acotó la organización Caribe Afirmativo.

