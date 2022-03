Líderes Comunitarios expresan rechazo a borrador de reglamento de ODSEC para Comunidades Especiales.

Durante vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción que preside el senador José Vargas Vidot, un grupo de líderes comunitarios expresaron su oposición al borrador de Reglamento para el Establecimiento de Juntas Comunitarias bajo el Programa de Comunidades Especiales, preparado por la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), por entender que no está alineado con las comunidades, por lo que reclaman participación en el proceso.

“Lo que nosotros en la Comisión hemos propuesto es que este conversatorio origine unas comunicaciones con ODSEC y de alguna manera, establecer un puente donde se evidencie la prioridad de las cosas desde la perspectiva de la comunidad, y que Senadores y Senadoras logren esa perspectiva sin ninguna censura. El reglamento ha sido como un catalítico donde se han expresado y manifestado. Lo importante es que no se quede en un evento nada más, sino que haya consecuencias y respuestas afines con lo que la comunidad presenta”, expresó Vargas Vidot durante los trabajos de la Comisión que tomó como base la Resolución del Senado 77.

Omayra Ríos del Comité Intersectorial para el Desarrollo de Villa Palmeras dijo que el reglamento en cuestión requiere un análisis profundo, pues incide directamente en la forma en que se organizan las comunidades; la elección de su liderato y su relación con la oficina llamada a implementar la política pública que las defiende.

“La importancia y repercusiones que pueden tener el aprobar el reglamento propuesto sin sopesar previamente los puntos de vista del espectro del liderato comunitario pueden ser devastadoras”, afirmó Ríos

En iguales términos, Mariny Vázquez, líder comunitaria del Movimiento Naguabo Somos Todos, sostuvo que “es un documento que no debe existir. No debe el estado regular cómo se organizan las comunidades…las comunidades son la primera línea de respuesta…La decisión debe ser de la comunidad… El reglamento se somete y no se consultó, no se hizo vista pública, se ignoró al liderato comunitario”.

Carmen Villanueva, líder comunitaria de las parcelas Hill Brothers Sur en San Juan, expresó también su rechazo al reglamento que impactaría a unas 742 comunidades del país. “Es una vergüenza que quieran imponer un reglamento a las comunidades que han hecho un paso adicional. Antes era una guía que facilitaba el proceso de construir a base de las necesidades de la comunidad. La participación de las organizaciones puede ser efectiva en el desarrollo de las comunidades, siempre y cuando, estén libres y asuman el rol protagónico”, indicó.

Asimismo, otros líderes comunitarios, se manifestaron ante la Comisión con expresiones de rechazo, incluyendo a Harold Martínez de la Comunidad Villas del Carmen y San Pedro de Macorís de Guayanilla; Miriam Matos Díaz, portavoz de 66 acueductos comunitarios y Danalis Dávila y Modesta Irizarry, líderes comunitarias de Loíza y Janet Lozada, líder comunitaria de Canóvanas.

Por su parte, la directora de ODSEC, Thais Reyes, aseguró durante su ponencia que dicho documento continúa en un proceso de consulta para que se nutra con las necesidades de las comunidades. Aclaró a la Comisión que es un documento de trabajo que aún no entra en vigor.

“Según ha trascendido públicamente, le anunciamos a esta Honorable Comisión que hemos puesto en marcha la creación de una Comisión Especial compuesta por líderes comunitarios, la cual evaluará el Reglamento en cuestión, así como otros reglamentos de la ODSEC que requieran ser evaluados. Al establecer dicha Comisión, lo hacemos con profundo respeto a la labor que realizan los líderes comunitarios para el desarrollo socioeconómico de sus comunidades”, indicó Reyes.

“El borrador propuesto es solo el mecanismo recomendado para que una agencia gubernamental como la ODSEC pueda emprender junto a la comunidad un proceso justo de selección de líderes que represente oficialmente a la comunidad ante los organismos gubernamentales con pertinencia como lo puede ser la ODSEC para procesos específicos como es el caso de procesos de expropiación”, afirmó la deponente. También, señaló entre otras, que “deseamos dejar claro que el Reglamento en nada interviene con la designación que se ha hecho previamente de una comunidad especial, decir lo contrario es no haber analizado correctamente el borrador propuesto. En ánimo de apaciguar dichas inquietudes, se puede considerar incluir alguna disposición que deje claro la preservación de derechos constitucionales”.

La senadora del distrito de Guayama, Gretchen Hau, indicó que luego de escuchar a líderes comunitarios, radicó esta semana el Proyecto del Senado 822, “que no es que vaya a resolver la inquietud, pero hemos escuchado unos errores a nivel de reglamentación, este proyecto hace mandatorio vistas públicas. Si la propia ODSEC tiene facultad general, si tiene que facultar cualquier aspecto debe hacerlo mediante vistas. Tienen una senadora amiga y aliada de las comunidades especiales y reitero el compromiso de esta Senadora que cree en ustedes. No hay otro camino que no sea empoderar las comunidades”.

Por su parte, el portavoz novoprogresista, Thomas Rivera Schatz, señaló que por lo escuchado entiende que los líderes comunitarios no tendrían reparos con unas guías, más sí con un reglamento. “Le pregunto si hay ánimo en la disposición de participar en la confección de un documento”, cuestionó el legislador. Villanueva dijo que sí, recordando que antes se utilizaba una guía. Asimismo, el senador preguntó si hay una notificación formal de parte de la ODSEC pidiendo comentarios al reglamento. Villanueva respondió que hubo una notificación a través de correo electrónico, pero no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de notificación. Igualmente, se mencionó un anuncio en un periódico.

Asimismo, Rivera Schatz propuso organizar mediante la Comisión, una cumbre con representación de las 742 comunidades especiales para que asistan legisladores, la ODSEC y otras agencias de gobierno para atender de primera mano sus necesidades. La petición fue acogida por la Comisión.

Mientras, la senadora independentista María de Lourdes Santiago mencionó que “me parece ilegal la adopción del reglamento de parte unilateral por la ODSEC”. Preguntó a los líderes comunitarios si coincidirían en la apreciación de que al existir una disposición en las comunidades que exige la participación del consejo no procedería la elaboración de un reglamento ante la ausencia del consejo. Villanueva manifestó que coincide y eso es lo que les han enseñado en todos los talleres de comunidades especiales.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, preguntó cuáles son los problemas que están en el reglamento actual para que no aparezcan en futuros reglamentos o guías. Villanueva mencionó, entre otros, que la definición de residente bonafide, no es permitido porque dice que una persona sin titularidad no tiene derecho a votar y participar. Vázquez dijo que no tienen derecho a regular cómo las comunidades se organizan.