Hombre se inyecta cocaína en su pene y termina en el hospital con el órgano podrido

Una horrible historia de un hombre que tenía adicción a las drogas fue contada por médicos de Nueva York, este se inyectó cocaína en su pene y comenzó a ver cómo este se puso color negro y se pudrió.

Según reportó The New York Post, se trata de un hombre de 35 años quien no fue identificado y llegó hasta la sala de emergencias del Hospital Bronx Care en Nueva York con mucho dolor. Los médicos del hospital dijeron que la piel del pene del hombre murió, liberando una secreción “maloliente” y se puso completamente negra.

El hombre pasó alrededor de tres días con un fuerte dolor en el pene, la ingle y su pierna derecha. Según indican el dolor comenzó justo después de que se inyectara la droga en la vena del pene, que recorre la longitud total del órgano, reportó también The Daily Mail.

También se reporta que no fue la primera vez que el hombre utilizó este método. El caballero admitió que se inyectó cocaína en la vena al menos dos veces anteriormente.

Del mismo modo, indicó que ha tenido un largo historial de uso de drogas, incluso con la utilización de otras inyecciones.

El caso también indica que la condición clínica del sujeto mejoró, sin embargo, no aceptó tomar tratamiento para rehabilitar su adicción a las drogas.