Exigen explicaciones a representante Jocelyn Rodríguez ante suspensión de alcalde de Mayagüez

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto al representante por acumulación, José ‘Che’ Pérez Cordero, exigieron explicaciones al Presidente de la Cámara y a la representante por el Distrito #19, Jocelyn Rodríguez Negrón, ante la suspensión sumaría al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez que hiciera esta mañana la Oficina Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“La realidad es que la Unidad de Procedimiento Disciplinario Administrativo de la OPFEI suspendió hoy al Alcalde de Mayagüez ante los hallazgos de una investigación profunda relacionada con el uso de fondos legislativos para otros fines que no fueron los asignados, entre otras acciones. La representante Rodríguez fue la mano derecha del alcalde y conoce de primera mano muchas de las acciones y movimientos que se hicieron en el ayuntamiento. Pero la Representante no ha pedido explicaciones al Alcalde por la pérdida de tantas estructuras municipales, incluyendo patrimonios del pueblo mayagüezano, tampoco ha hecho nada con la Resolución de la Cámara 346 que lleva casi un año radicada. Es hora de que hable, se siente y explique que sabe y porque no ha investigado la situación como prometió en abril de 2021″, señaló el líder del PNP en la Cámara Baja.

“Los constituyentes de Mayagüez le brindaron su confianza y llegó el momento de que sea reciproca. No se puede exigir transparencia de forma selectiva. Es momento de que la compañera rinda cuenta y cumpla con su deber como funcionaria electa”, expresó Pérez Cordero.

A principios de abril 2021, Rodríguez Negrón, junto al Presidente de la Cámara de Representantes, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez, radicaron la Resolución de la Cámara 346, la cual ordenó a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos a realizar una investigación exhaustiva sobre la autorización, el funcionamiento y la operación de franquicias comerciales o empresas corporativas municipales, particularmente en Mayagüez a raíz de las revelaciones que surgieron sobre actos ilegales, corrupción pública y desvío de fondos asignados por la Asamblea Legislativa.

“¿Qué se tiene que esperar para investigar? Lo único que entendemos es que la Representante quiere darle un toallazo al Alcalde para así poder ser su sustituta cuando salga de la Casa Alcaldía. Reclamamos que se realice una vista pública sobre Mayagüez la próxima semana y se presente toda la documentación sobre estas transacciones, quiénes la firman y quiénes las han visto; una bitácora completa y exacta. Además, queremos conocer todos los funcionarios municipales que estuvieron envueltos en las transacciones sobre la asignación legislativa y MEDI. No hay razón para ser meros espectadores, como lo es la Representante Rodríguez, cuando su compañero de partido, el representante José “Cheito” Rivera Madera, hizo lo que no ha hecho ella: exigir la renuncia del Alcalde”, añadió Méndez Núñez.

En la mañana de hoy, la OPFEI suspendió sumariamente de sus funciones al alcalde de Mayagüez ante los hallazgos de una investigación sobre el uso de una la partida de $9.8 millones de fondos públicos asignados por la Asamblea legislativa para mejoras al Centro de Trauma de Mayagüez, y los cuales fueron desviado para invertirlos en mercados de valores fuera de la Isla.

También la investigación cubre múltiples transacciones, incluyendo el traspaso de activos del Municipio a la empresa municipal con fines de lucro Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).