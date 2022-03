Desmienten a representante del PPD que alegó intervención de Fortaleza

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, junto al representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo, José ‘Memo’ González Mercado, desmintió al representante del Partido Popular Democrático, José ‘Cheíto’ Rivera Madera, presentado evidencia de que la Fortaleza nunca intervino en la investigación que realiza la Comisión de Turismo y Cooperativo sobre las operaciones de la Comisión de Juegos de Azar de Puerto Rico.

“Si alguien respeta el proceso legislativo y la separación de poderes es este servidor. La Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar, eso no cabe duda alguna. Pero no se puede usar datos para acomodar una alegación que es falsa. No sé si el Representante Rivera fue conducido a error por no tener la información a la mano, o lo hizo para levantar algún ‘issue’ que no existe. Pero la realidad es que la Fortaleza no intervino en ninguna investigación que realiza la Comisión de Turismo y Cooperativo”, comentó el líder estadista.

En la mañana de hoy, Rivera Madera acusó a la Fortaleza de intromisión indebida en la investigación que lleva la Comisión de Turismo y Cooperativismo sobre las funciones de la Comisión de Juegos de Azar, mediante el envío de un correo electrónico solicitando el Reglamento de dicha comisión.

“Decir que la Fortaleza le pidió el Reglamento de la Comisión de Turismo para entorpecer una investigación es falso. Primero que nada, ese tipo de pedido se hace siempre como parte de los trabajos de la rama ejecutiva en su interacción con el legislativo, particularmente cuando existe requerimiento de información. Por otra parte, el pedido se hizo por teléfono y de la misma oficina de la Comisión indicaron que se hiciera por correo electrónico, cosa que se hizo. La propia respuesta de la Comisión al pedido fue cordial y sin levantar ningún asunto, por el contrario, la persona que contestó se colocó a la ‘disposición’ de la Fortaleza sin reparos. Es obvio que la denuncia no es apropiada”, añadió Aponte Hernández.

“Del tracto de los correos (electrónicos) se nota que no hubo nada irregular, por el contrario. No hay razón para señalar algo que no existe”, destacó González Mercado.

Según se detalla de los correos electrónicos entre la Fortaleza y la Comisión de Turismo, la solicitud del Reglamento fue hecha por la Oficina del Secretario de Asuntos Legislativo ayer, miércoles, a las 10:24 de la mañana. La respuesta, por parte del licenciado Antonio Becerra de la Comisión se hizo a las 10:36, 12 minutos después.

En el ‘email’ de respuesta, el licenciado que contesta dice ‘estoy en disposición para corroborar en otros temas de nuestro interés y de igual manera sienta la confianza de contactarme sobre otros tantos de interés del Primer Ejecutivo’.

Correos electrónicos.