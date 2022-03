Denuncian falta de transparencia en trámite de proyecto que busca poner trabas al derecho al aborto

El portavoz alterno en el Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, catalogó como antidemocrático que la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia del Senado se negara a realizar vistas públicas para considerar el Proyecto del Senado 693, que pretende prohibir los abortos luego de 22 semanas.

Denunció además que la Comisión se limitó a solicitar memoriales de organizaciones afines a su agenda política, y que no se consultó con expertas en el tema que no coinciden con la postura de la senadora del Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve. “Sabemos que la Comisión de Vida le pidió en secreto memoriales para el informe solamente a las organizaciones que comparten su visión, y no se les notificó a organizaciones como Mesa de Aborto Libre, u otras organizaciones que estudian seriamente el aborto y su necesidad en la sociedad. Se prescindió de un proceso democrático”, declaró el senador.

El presidente del Senado, en entrevista esta mañana, aseguró que el P. del S. 693 se vería “mañana o el lunes” en sesión, sin dar paso a vistas públicas que harían posible conocer el parecer de los distintos sectores afectados por esta medida.

Bernabe denunció que el Partido Popular Democrático (PPD) avaló el proyecto en conjunto con integrantes de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de Proyecto Dignidad (PD). “Es vergonzoso que el PPD, que en numerosas ocasiones ha querido hacer entender que apoya los derechos de las mujeres y personas gestantes en cuanto al derecho al aborto, hoy decida, por un cálculo electoral, darles la espalda”, dijo Bernabe. El P. del S. 693 pretende obstaculizar el derecho al aborto a partir de las 22 semanas de gestación e impone cargas onerosas al funcionamiento de las clínicas de terminación de embarazo a través de Puerto Rico.

Aseguró que el proyecto de ley es un intento para limitar el acceso al aborto al definir la “etapa gestacional de viabilidad” a las 22 semanas de gestación, después de la cual no se pudiese terminar un embarazo salvo que la vida de la madre o persona gestante esté en peligro. Sin embargo, apuntó que varias ponencias alertan que la tecnología médica en Puerto Rico no compara con los avances tecnológicos que se dan en Estados Unidos y que permiten, en teoría, la viabilidad del feto a las 22 semanas. Además, según el memorial de la Mesa de Aborto Libre este proyecto “deja sin opciones a mujeres y personas gestantes con diagnósticos adversos de embarazos con malformaciones fetales que causa gran morbilidad y mortalidad a los mismos”. Añadió que la medida establece que, pasadas las 22 semanas, será requisito contar con dos médicos para realizar esta intervención ambulatoria, lo que redunda en una carga onerosa para las clínicas de abortos y provocaría una crisis en el acceso.

“La maternidad debe ser una experiencia voluntaria. Jamás debe ser resultado de la imposición. Nunca debe ser un castigo. Siempre debe asumirse libremente. Para garantizar esto son necesarias: la educación sexual desde edad temprana; el acceso a métodos contraceptivos; servicios de cuidado prenatal adecuados, cuido infantil y el derecho de la mujer a terminar embarazos no deseados, es decir, el derecho al aborto. Este proyecto de ley es una afronta a las luchas que han dado distintos sectores de la sociedad, y rechazamos cualquier retroceso que culmine en la pérdida de derechos sexuales y reproductivos”, puntualizó el senador Bernabe.