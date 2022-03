Representante que estuvo en mensaje de Pierluisi da positivo a COVID-19

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, quien estuvo presente durante el día de ayer en el hemiciclo durante el mensaje de estado de situación del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que dio positivo a COVID-19.

“A raíz de la comunicación que recibimos del NHCSL de que un participante en la conferencia dio positivo a #COVID19, me hice la prueba de antígeno y la misma salió positiva. No tengo síntomas en este momento. No obstante, a todas las personas que han tenido contacto conmigo en los últimos días, les pido que se mantengan atentos a su salud”, escribió el legislador en Twitter.

Gabriel Rodríguez Aguiló

Rodríguez Aguiló escribió en su Twitter que hasta el momento no tiene síntomas de COVID-19.