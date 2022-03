Presidente de Proyecto Dignidad dice que el Puerto Rico descrito en el mensaje del gobernador no es real

El presidente del Proyecto Dignidad, el Dr. César Vázquez Muñiz, catalogó como una ficción el Puerto Rico que el gobernador, Pedro Pierluisi, describió en el Mensaje de Estado.

“Este mensaje es un ejemplo de lo que catalogamos como realismo mágico. Es hablar de una fantasía como si fuese una realidad fáctica. Ideas o realidades inconexas de momento se ven como si tuviesen una relación causal, indicó Vázquez Muñiz. “Pasó lo de siempre. La fanfarria que rodea el culto a la personalidad y la adulación al poder sigue siendo enfermiza. Me dio vergüenza ajena y tuve que obligarme a verlo hasta el final”, continuó.

“Estemos claros. Todos deseamos que, como pueblo, estemos bien o que por lo menos estemos caminando en la dirección de poder resolver nuestros problemas y de que las cosas mejoren. Sin embargo, el Puerto Rico que se describió en el mensaje no se parece al que vivimos día a día”, indicó el presidente de Proyecto Dignidad.

En cuanto al desempleo, Vázquez Muñiz aseguró que fue el punto más “llamativo” del mensaje, aunque entiende el gobierno de Pierluisi no tuvo que ver con el aumento en la participación laboral.

“Probablemente el detalle más llamativo fue la baja en el desempleo y el aumento en la participación laboral. Como si algo de esto hubiese tenido que ver con la intervención del gobierno. La realidad es que el gobierno federal ha inyectado tanto dinero a nuestra economía en los últimos dos años que esto era inevitable”, aseguró.

“La realidad es que estos fondos estaban identificados y marcados para Puerto Rico antes de él llegar a la gobernación. Claro está, no habló de los muchos negocios que han cerrado, lo cual es obvio cuando uno camina por los cascos urbanos. Tampoco habló de la gente que se quedó sin trabajo o tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las políticas del Estado respecto a la vacunación. Pierluisi no trajo a María como tampoco trajo los billones. No tiene esa capacidad, pero apuesta a que su manejo de ese dinero hará que se perpetúe en el poder”, expresó el presidente de Proyecto Dignidad.

“Hay dos asuntos fundamentales. El primero es una observación. El gobernador habló de cómo va a utilizar el dinero federal. La lista es larga. Habrá que ver cómo se libera ese dinero. ¿Cuánto tiempo pasará entre las propuestas iniciales y que éstas se conviertan en realidad? El hospital de Vieques se prometió para principios del 2024, que casualmente es el año de elecciones. Al final del día, se perpetua nuestra dependencia como pueblo mientras nuestro futuro dependa del dinero del vecino del norte.”, dijo.

“El segundo es una pregunta. ¿Qué evita que la administración permanente y corrupta que nos llevó a la quiebra vuelva a sus andadas? ¿O ya nos olvidamos de que los partidos que controlan gobernación y legislatura fueron los que nos llevaron a la quiebra y que nunca han reconocido su responsabilidad?”, continúo Vázquez Muñiz.

“¿Acaso el ramo de flores nos hizo olvidar el maltrato? ¿Qué de lo que se prometió el año pasado en un mensaje similar se ha cumplido? Esperemos que la legislatura haga una evaluación responsable del presupuesto presentado y que llegue al escritorio del Gobernador un presupuesto real que responda a las necesidades que tenemos como pueblo y que podamos sostener. En esa dirección debemos trabajar juntos. En esto último estamos de acuerdo con el gobernador y con los presidentes de los cuerpos. Puerto Rico siempre debe ser primero”, concluyó Vázquez Muñiz.