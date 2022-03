“Me lo mataron”: Madre puertorriqueña narra doloroso proceso tras hallar a su hijo muerto en Pensilvania

Una madre puertorriqueña confirmó el pasado lunes a través de las redes sociales, la muerte de su hijo, identificado como Earvin Otero, de 26 años, hallado tras ocho días de búsqueda en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

“Encontraron a mi hijo muerto. No es fácil. Tengo que tener una fortaleza porque tengo otros hijos que me necesitan. Me lo mataron. Yo no les voy a desear mal porque no soy una mujer de mal corazón, pero que sepan que hay una familia que está sufriendo”, dijo notablemente afligida por su pérdida.

Esta añadió que: “lo tenían por ahí no se dónde... a lo mejor intentó escaparse, chocó y se me mató. Como sea me lo voy a llevar... donde yo pueda ponerle unas flores y hablarle. Dios me está dando una fortaleza bien grande”.

“Había gente que sabía donde estaba y se quedaron callados... pero saben qué... tienen hijos, tienen familia. Que le pidan a Dios que no pasen la agonía que pasamos”.

La mujer, quien viajó desde Puerto Rico al dicho estado la semana pasada, estuvo buscando a su hijo durante ocho días junto a la Policía del dicho estado, amigos y familiares del joven.

“Aquí eran muchos más lo que amaban a mi hijo. Era gay y eso no era un secreto para nadie, pero era mi hijo y así yo lo amaba porque era era su vida y todo el mundo se la tenía que respetar. Mi nene era lindo de nene, pero de nena era hermosa”.

Otero lo último que publicó en su cuenta de Facebook fue un video en vivo, donde compartía la noche del sábado antepasado en una discoteca llamada Mamajuana.