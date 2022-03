Joe Biden recibe segunda dosis de refuerzo contra Covid-19

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el Covid-19, siento la cuarta desde que inició el proceso de inyección del fármaco.

Desde la residencia oficial en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se sentó en un silla al lado del atril presidencial, se remangó la manga izquierda de su camisa, y posteriormente fue vacunado por una enfermera.

“No dolió ni un poco”, comentó Biden hace seis meses cuando recibió la primera dosis de refuerzo, para anunciar después el lanzamiento de una página web en la que los ciudadanos puedan encontrar lugares para vacunarse, hacerse pruebas de covid-19 y adquirir mascarillas de calidad.

“Los refuerzos son vitales para tener un nivel de protección adicional. Por eso hoy me aplico la segunda dosis de refuerzo. Si usted no ha recibido el primer refuerzo, no espere, por favor. Hágalo hoy”, expresó el mandatario.

Joe Biden recibe la segunda dosis de refuerzo. (AP Photo/Patrick Semansky) (Patrick Semansky/AP)

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) autorizó ayer la segunda dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech y de Moderna para los mayores de 50 años y algunos inmunodeprimidos. La segunda vacuna de refuerzo puede comenzar a administrarse cuatro meses después de la primera.

