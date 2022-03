Compañías pagarán $860 millones a Florida en caso opioides

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — La cadena de farmacias CVS y compañías farmacéuticas pagarán a Florida un total combinado de 860 millones de dólares como parte de un arreglo en un caso relacionado con la epidemia de opioides en Estados Unidos, informaron autoridades el miércoles.

La secretaria de Justicia de Florida, Ashley Moody, anunció que CVS Health Corp. y CVS Pharmacy Inc. pagarán 484 millones de dólares. Las farmacéuticas Teva Pharmaceuticals Industries Ltd pagará 195 millones y Allergan PLC más de 134 millones.

Otra compañía, Endo Health Solutions, pagará 65 millones.

Además de ello, Tevan dará a Florida suministros de su antídoto contra sobredosis Narcan por valor de 84 millones de dólares.

“La epidemia de opioides está causando estragos en las familias de Florida”, expresó Moody en una nota de prensa.

“Los fondos obtenidos de CVS, Teva, Allergan y Endo ayudarán en nuestros esfuerzos por aliviar los daños y sufrimientos de los floridanos”, añadió.

El dinero de CVS, indicó Moody, será dividido entre ciudades y condados de Florida golpeados por la crisis de sobredosis de opioides de hace una década. Los fondos obligatoriamente deben ser usados para enfrentar la crisis de los opioides.

Se atribuyen a la epidemia de opioides más de 500.000 muertes en Estados Unidos en las últimas dos décadas, incluyendo de analgésicos recetados como OxyContin, sustancias genéricas como la oxicodona y drogas ilegales como la heroína y en fentanilo.

En la década de 2010, varios gobiernos locales y estatales presentaron cientos de demandas contra las compañías fabricantes y distribuidoras de esos fármacos. Algunos casos han ido a juicio, pero otros han sido resueltos mediante pagos de compensación.

El acuerdo en Florida deja a Walgreens Co. como la única empresa acusada en una denuncia que irá a juicio el 5 de abril en el condado Pasco. Florida previamente había recibido millones de dólares en compensación de McKesson Corp., Cardinal Health Inc., Johnson & Johnson Inc. Y AmerisourceBergen Corp.

Purdue Pharma, fabricante del OxyContin, ha logrado un acuerdo nacional tentativo por 6.000 millones de dólares en efectivo a ser pagados por la familia Sackler, propietaria de la compañía. Las compañías Johnson & Johnson, AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson han logrado acuerdos que en total suman 26.000 millones.

En total, los acuerdos y las sanciones civiles y penales desde 2007 han sumado más de 45.000 millones de dólares, según un recuento de The Associated Press.