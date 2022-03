Comisionada Residente invita a participar de competencia de arte del Congreso

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, está llevando a cabo talleres a los consejeros escolares de toda la isla, para dar a conocer los programas que ofrece el Congreso de los Estados Unidos a los estudiantes, entre ellos, la competencia de arte anual, que ya comenzó.

“El Congreso tiene varias herramientas enfocadas en promover el desarrollo artístico, académico y profesional de los estudiantes de toda la nación. Para mí es muy importante que los estudiantes de Puerto Rico puedan beneficiarse de todas estas oportunidades a las cuales tienen igual acceso”, indicó la congresista.

El taller Congress for Students incluyó orientación sobre programas de internado en la Capital federal, la competencia de arte (Congressional Art Competition), de tecnología (Congressional App Challenge), los servicios que ofrece la oficina a la ciudadanía, servicios a veteranos, como ingresar a las academias militares y las excursiones en Washington, D.C.

La competencia de arte del Congreso está abierta para los estudiantes de escuela superior, tanto públicas como privadas. Los participantes tienen hasta el jueves 28 de abril de 2022 a las 4:00 p.m., para entregar en la oficina de distrito de la comisionada en San Juan el arte y los documentos.

El ganador, tendrá su obra exhibida en el Capitolio en Washington D.C. por un periodo de un año.

El arte para presentarse no puede ser más grande de 26 pulgadas de alto por 26 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de profundidad y no puede pesar más de 15 libras. Estas medidas y peso incluyen el marco de la obra. La pieza ganadora debe estar enmarcada para poder exhibirla en el Congreso.

Se permitirán artes que incluyen los siguientes medios: pintura (aceite, acrílico, acuarela, entre otros); dibujos (lápices de colores, lápiz, tinta, marcadores, carbón y en pastel (estos últimos se recomiendan que tengan fijador); collage; impresiones (litografías, serigrafías, impresiones en bloque); medios combinados; arte en computadora; y fotografías.

Cada obra debe ser original en su concepto, diseño y ejecución y no pueden violar las leyes federales de derechos de autor.

Los estudiantes que deseen participar deberán leer todas las instrucciones, cumplir con todos los requisitos y entregar la hoja de inscripción. Para más información pueden llamar a la oficina de la comisionada residente en San Juan al 787-723-6333 o entrar a http://gonzalez-colon.house.gov/services/art-competition donde encontraran los documentos para la inscripción.

Reabren al público visitas al Capitolio y Casa Blanca

Las excursiones al Capitolio de los Estados Unidos, que se gestiona desde la oficina de la comisionada, comenzaron a darse, aunque de manera limitada. Se permitirán “tours” de grupos escolares una vez a la semana por oficina hasta un máximo de 50 participantes en total. Similarmente, cada oficina tiene un límite de un (1) “tour” adicional por semana para el público general y con máximo 15 personas en el grupo. Este es el protocolo hasta mayo. La oficina de la comisionada estará procesando las solicitudes en orden en que se reciban.

Por su parte, la Casa Blanca estará reabriendo para Tours limitadamente el 15 de abril. Solo darán tours viernes y sábado y tienen que solicitar el tour con un mes de anticipación mínimo.

También la Casa Blanca estará ofreciendo entradas para su acostumbrado recorrido especial de primavera a los jardines de la mansión ejecutiva. Este año será el sábado 9 y el domingo 10 de abril de 10:00 a. m. ET a 4:30 p. m. ET.

Estos recorridos son gratuitos y abiertos al público; sin embargo, se requiere un boleto para todos los asistentes, incluidos los niños. A diferencia de otros años, esta vez el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés) distribuirá los boletos. Podrán recogerlos en una carpa estacionada cerca del “Ellipse Visitors Pavilion” todos los días a partir de las 8:30 a. m., hora del este. El punto de entrada para todos los invitados estará ubicado cerca de la intersección de 15th Street NW y Constitution Avenue NW.

Los boletos se distribuirán, un boleto por persona, por orden de llegada. Detalles adicionales pueden encontrarse aquí: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/24/the-white-house-announces-2022-springtime-events/.

Además, el Easter Egg Roll de la Casa Blanca se llevará a cabo en el jardín sur el lunes de Pascua, 18 de abril, continuando una de las tradiciones más antiguas en la historia de la Casa Blanca. Habrá una lotería de boletos en línea completamente gratis a partir del viernes 25 de marzo a las 10:00 a.m. ET y hasta el jueves 31 de marzo a las 10:00 a.m. Puede acceder a la lotería a través del siguiente enlace: https://www.recreation.gov/ticket/facility/250029.

Para este evento también la Casa Blanca acepta voluntarios de todos los estados y territorios. La fecha límite para los interesados enviar su solicitud es jueves 31 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. ET a través del siguiente enlace: https://events.whitehouse.gov/EventInterestHolidayVol?rid=PBBWVB69PK.

Esta es la segunda orientación convocada por la Oficina de la Comisionada junto al Departamento de Educación, la primera fue en San Juan y ahora en San Lorenzo. La comisionada exhorta a otras instituciones académicas a comunicarse con la oficina 787-723- 6333 para llevar estas orientaciones a los consejeros como a toda la matrícula.