Pierluisi celebra el panorama económico del país y lanza regaño a la Legislatura en Mensaje de Estado

Mientras repasaba los eventos considera los principales logros de los primeros 15 meses de su administración y enumeraba algunas de las prioridades presupuestarias para el venidero año fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi censuró la gestión de la Asamblea Legislativa en relación a los nombramientos y los proyectos de su administración.

“Para mí no es importante quién presenta una medida o propone una idea si es buena para Puerto Rico. He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción. Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración, y solo tres se han atendido. Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece”, sostuvo el gobernador durante su segundo Mensaje de Situación de Estado.

Al momento, precisamente, existe controversia sobre la iniciativa para avanzar una moratoria al cobro de la “crudita”, toda vez que el Senado aprobó un proyecto con ese objetivo y el gobernador sometió ayer una medida de administración que persigue el mismo fin.

“Nuestra gente eligió diversidad en este cuerpo legislativo, no para que pusiéramos a un partido u otro primero, sino para que pongamos a Puerto Rico primero, para que trabajemos juntos por ese pueblo que nos dio su voto de confianza”, insistió Pierluisi en su discurso de 61 minutos.

Destaque al Plan de Ajuste

Por sobre todas las cosas, Pierluisi reiteró en el mensaje que Puerto Rico se encuentra al inicio de una nueva etapa financiera, tras haber concluido la reestructuración de la deuda del gobierno central a través de la aprobación del Plan de Ajuste.

El primer ejecutivo describió la confirmación del Plan de Ajuste como “el paso más trascendental que hemos dado hacia la recuperación económica de nuestra isla”.

“Es un logro que todos compartimos, pues esta Asamblea Legislativa también dio un paso al frente y logró aprobar legislación esencial para hacerlo posible. Ahora estamos encaminados a regresar al progreso que todos y todas esperamos y merecemos”, dijo el mandatario, al destacar que el gobierno hora destinará siete centavos de cada dólar al servicio de la deuda, en lugar de los 25 centavos que, según la Junta de Control Fiscal, hubieran tenido que reservarse para ese propósito.

“En enero pasado, la tasa de desempleo en Puerto Rico era de 9%. En este momento la tasa está en 6.8%, la más baja en toda nuestra historia. Y no se equivoquen, no es porque hay menos población, pues la fuerza trabajadora se encuentra en 1,215,000 personas, algo que no veíamos desde el 2011, y tenemos 1,132,000 personas empleadas, un nivel de empleo que no teníamos desde el 2007. Más aún, la tasa de participación laboral, que rondaba en 39% en el 2020, hoy se encuentra en 44.7%. Hay trabajo y oportunidades para todos”, insistió Pierluisi, quien resaltó el crecimiento 16% del sector turístico en 2021.

En el mensaje, que arrancó poco después de las 5:30 p.m., Pierluisi mostró su conformidad con el trabajo de Luma Energy como operador de la red eléctrica.

En el día de hoy, el representante popular Luis Raúl Torres, quien ha investigado la gestión del consorcio en sus primeros meses a cargo del sistema, sometió unos referidos a autoridades de ley y orden ante supuestas “irregularidades”, al tiempo que el presidente cameral, junto al presidenta cameral, Rafael “Tatito” Hernández, anunció que buscarían la anulación de la alianza público privada (APP).

“Con la APP de Luma hemos logrado mayor estabilidad en la distribución eléctrica. A pesar de un comienzo con tropiezos, ya los abonados sin servicio están muy por debajo de los números del pasado. Se ha comenzado la reconstrucción de la red eléctrica y se han realizado más de 18,000 conexiones de abonados con sistemas de generación privada. Con esas conexiones, estamos añadiendo 99 megavatios de energía renovable y se estima que ya hay más de 300 megavatios adicionales de energía renovable en residencias privadas e industrias”, indicó el mandatario.

Pierluisi, igualmente, mencionó los 844 megavatios de energía renovable que, en pasados días, fueron adjudicados a 18 compañías tras un proceso competitivo.

“Hoy ante el conflicto bélico en Ucrania, una vez más se confirma que tenemos que dejar de depender de fuentes fósiles, cuyos costos no podemos controlar y que afectan nuestro ambiente. Por eso, en lo que esos proyectos se dan, sigo tomando todas las medidas responsables para mitigar el impacto del aumento del costo del petróleo, incluyendo insistir en el uso del Fondo de Emergencia, suspender el cobro del arbitrio a la gasolina y diésel por 45 días, y proveerle apoyo financiero a la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Pierluisi.

Como de costumbre, al mensaje ofrecido en el hemiciclo de la Cámara de Representantes asistió un nutrido grupo de jefes de agencia y alcaldes, así como varios jueces asociados del Tribunal Supremo y la comisionada residente, Jenniffer González. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, no estuvo presente, como tampoco los asociados Luis Estrella, Ángel Colón y Mildred Pabón.

De los exgobernadores, solamente Wanda Vázquez, predecesora de Pierluisi, asistió al Mensaje de Situación de Estado.

Pierluisi destacó en su discurso la presencia de múltiples ciudadanos de a pie que también estuvieron como invitados. Por ejemplo, mencionó a Karen Santos, empleada del gobierno que recibió en su cuenta de retiro la restitución de fondos, como parte del Plan de Ajuste; así como a Patricia Ramos Ortiz madre de tres niños y quien, producto de los créditos por trabajo y menores dependientes aprobados el pasado año a nivel federal, recibirá incentivos por hasta $15,500.

El gobernador también mencionó a don Juan Rivera Cabrera, un hombre de 105 años que superó un contagio de COVID-19 luego de recibir la infusión de tratamiento monoclonal.

En el tema de la salud, el primer ejecutivo aseguró que la demolición del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento –retrasada por varios meses– “ya va a comenzar”.

“Se construirá un nuevo hospital para que esté en funciones para principios del 2024. Vieques tendrá su hospital”, afirmó.

Como suele ocurrir bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista, Pierluisi coló las referencias a la búsqueda de la estadidad en la parte final de su discurso.

“No debe haber espacio para abogar en contra de la voluntad de nuestra gente; eso es fallarle a la democracia. Vamos a lograr que el Congreso convoque a nuestro pueblo para acabar con la colonia. Y vamos a seguir luchando por la igualdad plena que garantiza la estadidad”, subrayó Pierluisi.

Durante el Mensaje de Situación de Estado, los representantes populares Torres y José “Cheíto” Rivera Madera exhibieron en sus bancas carteles en repudio a la presencia de Luma Energy, al tiempo que Lisie Burgos, del conservador Proyecto Dignidad, mostró una pancarta que leía “en apoyo a la niñez, la vida y la familia”.