Gobernador señala a la legislatura por no aprobar medidas y les pide mayor colaboración

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia ofreció el martes su Mensaje de Situación del Estado, en el cual, entre otras cosas, solicitó nuevamente al liderato de la Asamblea Legislativa mayor colaboración.

“He sido bien consciente del mandato de nuestro pueblo. Nuestra gente nos pidió resultados y para eso se necesita colaboración y trabajo en equipo. En este año, en algunas ocasiones hemos demostrado que podemos lograrlo, como por ejemplo en la ley para viabilizar el Plan de Ajuste de Deuda, la ley del salario mínimo y la ley del crédito por trabajo.

Para mí no es importante quién presenta una medida o propone una idea si es buena para Puerto Rico. He firmado 137 medidas y he vetado 44, muchas de ellas con la intención de firmarlas si se atienden errores en su redacción.

Ahora bien, he presentado 76 medidas de administración, y solo 3 se han atendido. Y muchos nombramientos han sido dilatados poniendo en riesgo el trabajo que nuestro pueblo merece.

Nuestra gente eligió diversidad en este cuerpo legislativo, no para que pusiéramos a un partido u otro primero, sino para que pongamos a Puerto Rico primero, para que trabajemos juntos por ese pueblo que nos dio su voto de confianza.

A la hora de legislar, les exhorto a dejar a un lado la política partidista para juntos buscar el bien común de todas y todos en Puerto Rico. Y cuando tengamos diferencias, que sean sobre las ideas y no sobre las personas. Solo así cumpliremos con lo que el pueblo nos ha pedido: acción y resultados”, dijo el gobernador en su mensaje ante la Asamblea Legislativa.