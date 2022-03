Cámara referirá al CEO de LUMA a las autoridades por subcontratar empresas de las cuales es accionista o dueño

La Cámara de Representantes referirá al gobierno estatal, federal, y al Congreso de los Estados Unidos, un supuesto conflicto de interés de parte del principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, en el cual subcontrata a empresas de las cuales es accionista o dueño.

Según el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Publico Privadas y Energía, Luis Raúl Torres Cruz, Stensby es dueño de accionista de la empresa ATCO Canadian Utilities y administrador de ATCO PR Infraestructure Solutions, empresas que LUMA Energy subcontrata para proyectos. La teoría de Torres Cruz, es que Stensby se beneficia de esas económicamente de esas contrataciones que hace LUMA Energy.

“Lo grave es que el contrato que le dio el gobierno a LUMA Energy, no prohíbe la subcontratación de las compañías matrices ni de las compañías afiliadas o colaterales que tenga ATCO y Quanta en Puerto Rico. ¿Usted cree que si Wayne Stensby es el que va a adjudicar el contrato y también es el presidente de las otras compañías subcontratadas, que no van a buscar la manera de que sean ellos los que se lleven sino todos, la gran mayoría de esos contratos? Eso es un esquema de grave conflicto de interés”, planteó Torres Cruz en conferencia de prensa.

Al cuestionamiento de si a una empresa privada como LUMA Energy le aplica el cuestionamiento de conflicto de interés, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez entiende que sí.

“Primero, el planteamiento (de conflicto de interés) no se ha realizado en el Tribunal y es lo que nosotros vamos a hacer. Estamos hablando de una controversia que no se ha adjudicado en un Tribunal. Sería triste que todas las controversias que nosotros hemos planteado se adjudiquen únicamente en el Tribunal Federal. Porque a nivel federal no hay la más mínima duda, ¿tú sabes por qué?, porque aquí hay 11 billones de fondos federales (para reconstrucción del sistema eléctrico) y dos billones de fondos CDBG-DR. Así que se preparen, que vamos para el foro federal, vamos a ir a la Casa Blanca, vamos a ir al Senado, vamos a ir a la Cámara y esto se va a detener, porque no podemos seguir con un esquema tan burdo de corrupción como este”, sostuvo Hernández Montañez

El representante Torres Cruz señaló que en el proceso para impugnar en los Tribunales el contrato bajo este y otros hallazgos, podrían ayudar a abonados de energía eléctrica a presentar la demanda.

En reacción a la conferencia de prensa, Stensby no abordó el tema del supuesto conflicto de interés. En declaraciones escritas expuso que “LUMA ha sustituido 2,000 postes, ha conectado a 18,000 clientes de placas solares y ha impartido más de 20,000 horas de cursos de seguridad y adiestramiento técnico en el LUMA College for Technical Training”.

El supuesto conflicto de interés fue uno de los varios hallazgos hechos por la comisión cameral que presidente el representante Torres Cruz. El representante presentó una serie de recomendaciones, que además de exigir la cancelación del contrato, ordena o recomienda:

Solicitar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas (AAPP) que rindan un informe conjunto a la Legislatura sobre las proyecciones de pago a LUMA Energy y si efectivamente se ha cumplido, y se cumplirá, con los ahorros proyectados por medio de los cuales se sufragaría el contrato de LUMA Energy, evitando aumentos en la tarifa

Se ordena a la Oficina de Servicios Legislativos que traduzca el informe al idioma inglés, para que sea enviado a la Junta Fiscal; al Congreso; FEMA; al Inspector General de FEMA, Joseph Cuffari; a la Oficina de Puerto Rico y los territorios de Casa Blanca y al Consejo Asesor de la Casa Blanca.

Se le ordena a la Cámara de Representantes hacer un referido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, de este Informe, para que evalúe si las conclusiones mencionadas presentan algun conflicto de intereses o pudieran constituir mal uso de fondos públicos.

De igual manera, que el Negociado de Energía prepare y rinda a la Asamblea Legislativa un informa detallado de cuáles han sido las razones para el exceso de gastos de LUMA Energy durante su año de transición. Además, se solicita a la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas que comisione una auditoría forense con auditores externos, para identificar gastos no justificados.

Se solicita a la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas, el Negociado de Energía y la Oficina del Contralor que realicen una auditoría sobre las contrataciones hechas por LUMA Energy y sobre la transparencia del proceso de contratación. Se solicita que los hallazgos se presenten en un informe a la Legislatura que contenga recomendaciones para mejorar la transparencia de los procesos de contratación de LUMA Energy, que sean compatibles con las cláusulas contractuales del Acuerdo de Operación y Mantenimiento otorgado entre LUMA Energy, la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Se solicita que la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas evalúe el cumplimiento con las disposiciones contractuales por parte de LUMA, en especial sus estadísticas de desempeño y el cumplimiento con las leyes de Puerto Rico, incluyendo la Ley 17-2019, sobre Política Pública Energética, en canto a viabilizar la incorporación de al menos un 40 por ciento de energía renovable para el año 2025. LUMA Energy debe preparar el sistema de transmisión y distribución para recibir un mínimo de 18 megavatios de energía renovable distribuida, además de los proyectos Utility Scale por medio de la Autoridad de las Alianzas Publico Privadas.