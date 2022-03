Secretario de Agricultura llevaba tiempo intentando sacar a la directora de la Autoridad de Tierras

La destituida directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, alegó el lunes que el proceso que se hizo en su contra fue atropellado.

“En esa semana ocurrieron una serie de sucesos. Demás está decir que la destitución de esta servidora- y no tengo ningún reparo en decirlo- fue uno sumamente atropellado e injusto, mucho más en este momento de vida. Yo estoy pasando el momento más difícil de mi vida con un diagnóstico de cáncer conocido por el secretario. En innumerables ocasiones, el secretario de Agricultura (Ramón González Beiró) le dijo a esta servidora ‘vete para tu casa y afronta tu condición o yo te voy a llevar a la Junta de Gobierno’ y eso es bien difícil de trabajar y de aceptar”, dijo Rivera Martínez en entrevista radial (NotiUno).

“El entendió que yo había procedido mal en mi desempeño en la Autoridad de Tierras. Y yo le puedo decir que tal vez pudo haber habido una deficiencia administrativa, porque no somos perfectos. Y mucho más cuando estamos atendiendo un programa nuevo. ¿Pero un acto de corrupción? Yo puedo decir de corazón que esta servidora jamás”, añadió.

La agrónoma y licenciada tiene un puesto de carrera en la Autoridad de Tierras.

“Yo recibí una comunicación ese 17 de febrero que fue totalmente atropellado. Yo recibo una comunicación por parte del ayudante especial del secretario a eso de las doce del mediodía solicitándome la renuncia antes de las dos de la tarde. Evidentemente yo no iba a renunciar, porque yo no actué de manera equivocada.

De hecho, yo mantuve a la Junta de Gobierno, que el secretario de Agricultura es el presidente de la Junta de Gobierno, informada de cada paso que esta servidora dio en los pasados días. Para mi sorpresa, a eso de las cuatro de la tarde, yo recibo una minuta de una Junta de Directores-que eso es un organismo inexistente en la Autoridad de Tierras, porque la Autoridad de Tierras se rige por una Junta de Gobierno-, yo recibo la minuta de la Junta de Directores que no existe, diciendo que ellos determinaron destituirme a mí y a tres componentes de mi staff. Yo pensé que fue una broma. Cuando yo vi esa comunicación, yo pensé que me estaban tomando el pelo.

Yo recibo la carta de destitución de manos del subsecretario, le indico que el organismo que me puede destituir es la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras. Él me dice que abra el sobre y me encuentro con una determinación del 10 de febrero, 7 días antes (de la solicitud de renuncia y el despido), en la cual la Junta de Gobierno determinó destituir a esta servidora y a otros tres componentes (de mi equipo de trabajo) que nada tienen que ver con el Fondo de Mejoras Municipales. Posteriormente me entero, que aparentemente, y esto lo estoy suponiendo, que él planteó un caso de acoso laboral que incorrectamente llevó una empleada al Departamento de Agricultura y él acogió. Yo entiendo que él aprovechó la oportunidad y me destituyó” alegó Rivera Martínez.

Según Rivera Martínez, ella fue la persona que le presentó preocupación al secretario con el proceder de algunos legisladores con el manejo de los fondos asignados a entidades sin fines de lucro. Añadió que a diferencia de lo expresado por el secretario cuando anunció su destitución, fue ella la que solicitó la intervención de la contralora.

“En específico, por la del representante (Luis) Narmito (Ortiz) y en específico por otro legislador (el senador Javier Aponte Dalmau) que quería transferir todo su pote a una fundación sin fines de lucro. Yo le digo al secretario que tenemos que atender esto, antes de que yo atienda otra cosa, porque me preocupa. El decide designar a un bufete de abogados para que haga una auditoría. Cuando yo pienso que voy a encontrarme con auditores mirando expedientes, me encuentro con unos abogados. Mi preocupación es tan grande que yo decido hacer los referidos a la contralora. Yo llamé a la contralora, solicité información y le dije que no habíamos podido hacer reglamentación del programa y ya las asignaciones son sustanciales. No quiere decir que son ilegales, de acuerdo al parámetro de la ley, pero si me preocupa. Cuando tú tienes legisladores transfiriendo casi todo su presupuesto unas fundaciones sin fines de lucro, levanta banderas”, sostuvo.

Expresó que el Programa de Infraestructura Rural (PIR) y Mejoras Permanentes no terminó el proceso de reglamento, porque el contrato que la Autoridad de Tierras encomendó a un abogado para que realizara el documento fue cancelado por el secretario de Agricultura.