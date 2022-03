“Nadie hizo nada”: Exsecretaria del DRNA asegura denunció situación en Salinas pero el gobierno no tomó acción

La exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Tania Vázquez, aseguró que desde el año 2017 refirió la situación de la construcción en la reserva natural de Bahía Jobos en Salinas a la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe),a la Autoridad de Energía Eléctrica (AAE) a la agencias federales incluyendo a NOAA, y al Departamento de Justicia que estaba a cargo de Wanda Vázquez, sin embargo nadie hizo nada.

La exfuncionaria indicó en una entrevista en la emisora radial Radio Grito de la Red Informativa que solo pudo enviar cartas y dar multas por $1,000 sin embargo las personas que construyeron allí hicieron caso omiso.

“Desde hace mucho tiempo estamos teniendo este problema, es un área bien bonita, es un área que es atractiva para invasiones, lamentablemente, todo el mundo quiere vivir frente al mar, pero la realidad es que es un área natural protegida. Cuando yo llego en el 2017 me informan de la situación que estamos teniendo, ya el departamento (de recursos naturales) estaba tomando una acciones afirmativas, pero el departamento tiene unas limitaciones”, explicó Vázquez.

Sobre la carta enviada a la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez en 2019 esta indicó que envió una comunicación sobre la situación, sin embargo, no hubo mayores acciones. El periodista Alex Delgado publicó estos documentos donde se evidencia la comunicación.

“Cuando estaba Wanda Vázquez a cargo del Departamento de Justicia, esta secretaria le envió una carta, solicitando su ayuda con este caso, para poder remover esas invasiones, la realidad es que el DRNA, lleva mucho tiempo trabajando con esto y no sé que ha pasado posterior a que yo me fui, pero te puedo hablar de lo que pasó mientras yo estuve allí y mientras yo estuve allí estuvimos siendo proactivos, se trabajó, he visto que ha salido por las noticias que del 2008, NOAA nos informó, mire señores nosotros en el 2017, esta secretaria le envió una carta a NOAA pidiéndole ayuda, abril del 2017″, añadió.

Del mismo modo, en la entrevista indicó las múltiples acciones que asegura tomó para denunciar la situación en el área..

La semana pasada la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli denunció que las autoridades federales y estatales están permitiendo la destrucción de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos en Salinas, donde se ha deforestado y rellenado el mangle, construido ilegalmente casas de playa y amenazado a miembros de la comunidad para que mantengan silencio.

“Al menos desde el 2018, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha estado advirtiéndole al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que la construcción ilegal dentro de la reserva está interfiriendo con los objetivos de conservación e investigación de la reserva. Sin embargo, la destrucción de una amplia zona de mangle en el área conocida como Camino El Indio se ha acelerado desde entonces, como se puede apreciar bien en imágenes de satélite. Miembros de la comunidad Las Mareas, aledaña a la reserva, han sido testigos de esta situación y la han denunciado a costa de amenazas de muerte, pero solo han sido ignorados y abandonadas por las autoridades pertinentes. Ni el DRNA ni la policía pueden negar que saben lo que está ocurriendo allí. El mismo Machargo anunció en octubre del año pasado, sin notificarle al personal del área, que el DRNA iba a intervenir, que iba a desalojar a los ocupantes de estos terrenos y comenzar procesos de expropiación donde fuese necesario, pero puso en riesgo a sus propios empleados a sabiendas para después no hacer nada. Como siempre, habla mucho pero no levanta un dedo para cumplir con sus responsabilidades”, denunció Nogales Molinelli.

En el comunicado de prensa, la legisladora también indicó que presentó la Resolución de la Cámara 692 para investigar estas violaciones de ley.

“Estoy bien consciente de que estas denuncias conllevan riesgos serios de seguridad para todas las personas implicadas. Por eso, esperé varios meses desde que esta situación fue traída a mi atención para darle tiempo al DRNA a actuar. Pero Machargo optó por dejar abandonada a esta comunidad, a su propio personal y al patrimonio natural que está supuesto a proteger. Ahora exhorto a los y las representantes a que le den paso a la RC 692 para que podamos tomar cartas en este asunto, investigar y hacer los referidos correspondientes antes de que sea muy tarde. Igual, el Ejecutivo y el DRNA tienen la capacidad legal para intervenir ahora. Al no hacerlo, no sólo están siendo negligentes. Son cómplices del crimen y no voy descansar hasta que se les procese como tales”, afirmó.

Por su parte, el actual secretario del DRNA, Rafael Machargo, indicó que está en trámites para tomar acción legal contra las personas que han invadido el área y que para mayo comenzará el proceso. El funcionario aseguró que los sacará de allí.

“Fuimos al Departamento de Justicia para trabajar el caso, el Departamento de Justicia entendió que era mejor que se diera una dispensa y se contratara un bufete externo, contratamos un bufete externo, que está trabajando el borrador de la demanda y estamos identificando uno por uno a las personas que hay que demandar para sacar de ahí”, explicó el secretario del DRNA en entrevista con WAPA TV.

“Aunque sea a mi madre yo saco de ahí”, expresó tras ser cuestionado sobre si sacaría a cualquier persona del lugar.