“El Chavo del 8″ regresa gracias a la técnica del “Deep Fake”

El fallecido actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, creador de los famosos personajes el “Chavo del 8″ y el “Chapulín Colorado”, volvió a aparecer en las pantallas a casi ocho años de su muerte. Todo gracias al poder de la tecnología y de la reconocida técnica para el cine llamada “Deep Fake”.

El retorno se dio por medio de la plataforma de streaming televisivo Dish Latino, que lanzó un comercial para anunciar su servicio usando la figura del Chavo del 8.

¿Cómo se logró?

Mediante la tecnología del “Deep Fake” (que usa la superposición de rostros mediante una inteligencia artificial), el personaje de “Chespirito” conversa con el actor Eugenio Derbez.

El resultado es increíble, tanto, que incluso sorprendió a la familia del propio Chespirito. Cabe señalar que el uso de su rostro, por ser parte de los derechos heredados, se logró con autorización de la familia. Incluso su hijo dio a conocer su opinión tras ver este comercial.

“El shock de ver a mi padre años después de que no está con nosotros es sin duda el impacto más grande que he tenido recientemente, el poder volver a oírlo, hablar tal cual, yo veo a mi papá hablando y eso no tiene precio sin duda”, expresó el hijo del fallecido comediante, Roberto Gómez Fernández.

¡Aquí puedes ver el video!