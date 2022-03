Periodistas describen los choques con el discrimen racial en los medios de comunicación

Las discusiones sobre el discrimen que históricamente han sufrido las personas afrodescendientes en los medios de comunicación puertorriqueños –particularmente en la televisión– y la falta de representatividad de figuras visiblemente negras en estos espacios dominaron la conversación de un panel de reconocidos periodistas que se aglutinó esta semana como parte de la Cumbre Internacional de la Afrodescendencia.

“Cuando hablamos del tema de la invisibilidad, es más notable particularmente en el caso de la televisión. Hay tres eventos que me gustaría destacar para utilizarlos de zapata para entender, tal vez, por qué es la invisibilidad. Una cosa es el tema del acceso a la educación entre las comunidades negras y afrodescendientes. Número dos, el tema de la representación que hay de nosotros en los medios de comunicación, o la ausencia de ella. Luego, las oportunidades que se dan a los afrodescendientes en los medios de comunicación”, sostuvo Julio Rivera Saniel, reportero y ancla en WAPA TV por los pasados 18 años.

Durante el conversatorio, celebrado el pasado lunes en la sede del Archivo General de Puerto Rico, el también reportero de WAPA TV Pedro Rosa Nales, considerado el primer afrodescendiente en la televisión boricua, aludió a la demanda federal por discrimen racial y por edad que incoó contra su patrono, y que al momento se ventila en la esfera federal.

“Hoy día nos contratan, pero aun estando dentro nos limitan, nos rebajan, nos llevan a un momento de invisibilidad y de un ‘fade out’ de una forma de ir saliendo poco a poco, sin que sea notado, de nosotros. Y la gente se acostumbra a dejar de vernos”, matizó el veterano periodista televisivo.

Rosa Nales sostuvo que el discrimen racial ha estado presente desde el inicio de su carrera, toda vez que, al momento de ser reclutado en WAPA TV, hace 42 años, el canal ya enfrentaba un caso judicial por discrimen racial.

Su contratación “era tratando de librarse de una demanda”, dijo, al recordar, igualmente, que en un inicio sus superiores pretendían “encasillarlo” como reportero deportivo, “siguiendo esa línea, que viene de Estados Unidos, de que los negros solo sabemos de deportes”.

Judith Felicié, con cuatro décadas de experiencia como reportera y moderadora radial, en estaciones como Radio Paz y Radio Universidad, relató que su compromiso con defender la cultura negra se ha hecho “más firme” con el paso del tiempo.

“Hoy doy aquí voz a quienes forman nuestra cultura, confiando en que la educación y el arte liberarán al fin a los invisibilizados”, planteó la locutora como parte del conversatorio que moderó la periodista y bloguera Sandra Rodríguez Cotto.

Benjamín Torres Gotay, periodista por los pasados 25 años en El Nuevo Día, afirmó que en sus años de universitario enfrentó las primeras burlas por la tonalidad de su piel, si bien sostuvo que el “choque brutal” con el tema del discrimen racial se produjo al comenzar a destacarse por sus columnas de opinión.

“Encontré muchas reacciones de gente molesta por lo que yo escribía, que, en vez de argumentarme por lo que había escrito me venían con el tema de la raza. […] ‘El negrito de Loíza, aunque lamentablemente no soy de Loíza, me hubiera encantado nacer en Loíza; ‘haitiano’; ‘acompleja’o’. En algún momento choca, porque no es algo a lo que uno está acostumbrado”, dijo Torres Gotay, al añadir que, desde la perspectiva laboral, percibe una diferencia marcada respecto al trato discriminatorio que reciben sus colegas televisivos.