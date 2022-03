Junta rechaza pedido de Pierluisi sobre uso de reserva para mitigar alza en AEE

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió, en la reunión pública de la Junta de Control Fiscal, que le permitan utilizar hasta 200 millones del fondo de reserva, para mitigar el aumento en los costos de combustible para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania.

“Obviamente estamos en una emergencia. Ese fondo es para emergencias, así que debemos tener acceso. Como les dije siempre, la última palabra la tendría la Junta. Tendría la última palabra en cuanto a que cantidad se puede retirar del fondo, y por qué motivo. Pero si reitere eso y espero que lo vean con buenos ojos porque lo plantee con mucho respeto y mucha razonabilidad”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, el presidente de la Junta, David Skeel insistió en no darle paso a la solicitud del gobernador.

“Nuestro problema es que no es un uso apropiado de fondos de emergencia. Necesitamos proteger a los puertorriqueños vulnerables, pero tenemos que hacerlo con los fondos disponibles y no mal utilizar fondos que se supone son para otros propósitos”, expresó Skeel.

Entretanto, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, mencionó que permitir el uso de los fondos de emergencia, redundará en fomentar el uso de combustibles fósiles, algo que la AEE debe dejar atrás.

“Esta situación también atraerá inflación y alza en precios en los metales y los materiales de construcción. Así que esto no es algo que tu puedas agarrar y usar los fondos de la reserva de emergencia. Hay programas federales específicamente para familias de escasos recursos para que reciban ayuda en tiempos como estos. Subsidiar el precio de la energía para todos los abonados no es una buena política pública, porque estas incentivando a la gente a seguir utilizando combustibles fósiles. Entonces gastamos estos fondos y llega un huracán en septiembre y no tenemos dinero. Lo que tenemos que hacer es incentivar la transición a fuentes de energías renovables”, sostuvo Jaresko.

Cuestionado sobre por qué no utiliza los fondos federales que le sugirió la Junta, el gobernador contestó que ese dinero no se puede utilizar para dar un beneficio amplio a los abonados de la AEE para mitigar el alza en precio.

“Esos programas existen para ciertos consumidores que son elegibles y los estamos utilizándolo y hay campañas en los medios para que todo el mundo los aproveche. Pero este impacto va más allá de, por ejemplo, personas que están de escasos recursos que pueden utilizar fondos federales para el pago de la luz y el agua. No. Esto va más allá. Esto impacta a toda la población, impacta toda la industria, todo el comercio impacta a toda la economía”, sostuvo.