Científicos tratan de resolver el misterio de las bajas tasas de COVID en África

Hay un gran misterio que ha dejado la pandemia del coronavirus.

Y es que mientras países de Europa y América cuentan por millones sus contagios y miles sus fallecidos, a causa del COVID-19, en África estos casos han sido mínimos.

La incógnita de los bajos casos de COVID en África

Es una incógnita que sigue de cerca la comunidad internacional. Y es que los expertos se preguntan cómo es posible que en una región que cuenta con menos recursos que en Occidente y ha sido atacada fuertemente por otras enfermedades, como el SIDA y el ébola, no haya sido potencialmente afectada por la pandemia.

Para muestra un ejemplo. El centro de respuesta distrital de Sierra Leona para el coronavirus sólo ha reportado 11 casos desde el inicio de la pandemia y ninguna muerte.

En el hospital regional, las salas están llenas de pacientes de malaria, mientras que la puerta de aislamiento de COVID está cerrada con cerrojo y cubierta con malaria.

En tanto, la población se reúne para festejar bodas, ver partidos de fútbol y conciertos, sin el uso de mascarillas.

Parece que nunca hubo COVID

Sierra Leona, una nación con una población de ocho millones de personas en la costa de África occidental, parece una tierra inexplicablemente salvada de la pandemia del coronavirus.

La baja tasa de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por el COVID-19 en África Occidental y Central está en el centro de un debate que dividido a la comunidad científica en el continente y más allá de sus fronteras.

Los estudios que analizaron muestras de sangre en busca de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, muestran que cerca de dos tercios de la población en la mayoría de los países subsaharianos tienen esos anticuerpos.

Además, un estudio de la OMS reveló encuestas de todo el “continente negro”, en las que 65 por ciento de los africanos se habían contagiado para el tercer trimestre de 2021, una tasa más alta que en otras partes del planeta.

Además, sólo 4 por ciento respondieron que habían sido vacunados.

Entonces, ¿por qué el virus provoca menos fallecimientos en la región?

Algunas teorías se centran en la relativa juventud de los africanos. Su edad media es de 19 años, en contra de los 43 que se promedian en Europa y los 38 de EU.

Otras especulaciones son las altas temperaturas y que pasan la mayoría del tiempo al aire libre, lo que podría evitar la propagación. La baja densidad en muchas áreas y la limitada infraestructura de transporte público pueden ser otras causas.

Sin embargo, la teoría que toma mayor fuerza es que las pruebas de COVID son casi inexistentes, por lo que no hay casos que reportar. Además, la mayoría de las personas mueren en sus hogares, no en los hospitales, ya sea porque no pueden llegar a un centro médico o porque sus familias los llevan a morir a casa.

Por ende, muchos fallecimientos nunca se registran ante las autoridades civiles.

De esta forma, son muchas las teorías que tienen los especialistas sobre el bajo registro de positivos y fallecimientos en África.