Alcalde de Dorado responde al llamado del Muralista Héctor PR

El alcalde de Dorado, Carlos A. López Rivera, responde el llamado del artista Héctor Collazo, más conocido como Héctor PR por su proyecto “78 Pueblos, 1 Bandera”, quien pidió a sus seguidores residentes de dicho municipio un espacio para poder pintar la bandera #75.

Esto surge luego de denunciar que el alcalde de ese pueblo ha ignorado todas sus llamadas y mensajes solicitando colaboración para darle espacio a su proyecto cultural.

“La Bandera del proyecto “78 Pueblos, 1 Bandera” se llevaría a cabo en el Centro de Gobierno Luis Muñoz Marín como ya se había acordado con el mismo artista Héctor Collazo. No obstante, este proyecto se le había encomendado a un compañero que por razones meritorias de salud ya no labora con nosotros. Desde tempranas horas de la mañana de hoy nos hemos hecho disponibles para una reunión en las fechas: 29 y 30 de marzo o 1ro de abril. Esperamos por la respuesta del artista para poder coordinar el inicio de este proyecto. No obstante, nuestro interés y nuestro orgullo es para que la bandera se establezca en Dorado. Las puertas de nuestro pueblo y de nuestra casa alcaldía siempre están a la disposición de todos. Sentimos gran admiración por el trabajo de Héctor y estamos convencidos de que la bandera puertorriqueña en Dorado será una realidad”., indicó López en declaraciones escritas.

El muralista, en una publicación desde su cuenta de Facebook, detalló que en una ocasión el personal del municipio lo bloqueó tras haber entablado comunicación y, posteriormente, al solicitar una reunión personalmente, le indicaron que debía “esperar a que pase la controversia de las playas, pues el alcalde está evitando los medios de comunicación”, en referencia a las protestas en la zona para el mes de febrero.