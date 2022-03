Pierluisi firmará proyecto para suspender “la crudita” si hacen enmiendas en la Cámara

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia dijo el jueves que si se enmienda el lenguaje en la Cámara de Representantes a la medida que establece una moratoria de 45 días al cobro del impuesto a los derivados del petróleo (La Crudita), no tendría problemas en firmarlo.

“Si se puede atender el impacto fiscal, la Junta no se debe interponer en el camino. En el día de hoy o próximamente, también yo estaré abonando haciendo una propuesta, ya sea directamente o por vía de AAFAF, que básicamente se parece a la del senador William Villafañe en la que se establece que cualquier exceso sobre el monto presupuestado para los recaudos, que no se cobre”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Esto ya está presupuestado, cuanto es lo que genera La Crudita. Pues que cualquier exceso, no se le cobre al consumidor. ¿Por qué? Porque no debemos en medio de esta crisis, estar beneficiando o afectando al consumidor con unos recaudos adicionales, porque meramente vienen de un alza extraordinaria en el costo del petróleo. Yo voy a someter eso como otra alternativa mas, para que busquemos todas las alternativas”, añadió.

El miércoles, el asesor de la Junta de Control Fiscal, Jaime El Koury, le envió una carta al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, en la cual le manifestaba que la propuesta como estaba redactada no cumplía con los requisitos del Plan Fiscal. No obstante, si se identificaban los fondos (estimados por la Junta en 25 millones de dólares), no habría objeción del ente fiscal creado bajo la Ley PROMESA, para permitir la moratoria en el cobro.